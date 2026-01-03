Pipe Bueno disfrutó una “fiesta de papás” a bordo de un yate en Cartagena

El inicio del 2026 encontró a Pipe Bueno lejos de los escenarios formales y mucho más cerca del mar, la risa y la camaradería.

El cantante colombiano compartió con sus seguidores un reel que rápidamente llamó la atención, no solo por el lugar paradisíaco en el que se encontraba, sino por el ambiente relajado y festivo que rodeaba el momento.

Entre los asistentes se destacó su hermano Miguel Bueno, con quien mantiene una relación muy cercana, y el futbolista colombiano Santiago Arias, reconocido por su trayectoria como defensor en el fútbol colombiano.

¿Qué significó esta “fiesta de papás” para Pipe Bueno?

Pipe describió el encuentro como una “fiesta de papás”, una expresión que despertó curiosidad y risas entre sus seguidores, con esa frase, el cantante hizo referencia a que la mayoría de los asistentes atraviesan una etapa similar de la vida, la paternidad.

Lejos de tratarse de una celebración descontrolada, el plan reflejó la madurez de quienes disfrutan de espacios de diversión sin dejar de lado sus responsabilidades familiares.

El término también dejó ver una faceta más cercana y real del artista, quien ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la paternidad ha transformado su forma de ver la vida, el trabajo y el tiempo libre.

¿Por qué Cartagena fue el escenario perfecto para este encuentro?

La ciudad amurallada se ha convertido en uno de los destinos favoritos de artistas y figuras públicas para desconectarse, el mar Caribe, el clima cálido y la exclusividad de un paseo en yate ofrecieron el escenario ideal para una tarde entre amigos.

Música, yate y buena compañía: Pipe Bueno mostró su lado más relajado en la costa. Foto | Canal RCN.

Para Pipe Bueno, este espacio sirvió no solo para compartir con amigos, sino para mantenerse activo en el radar del entretenimiento, combinando descanso y visibilidad en un mismo plan.

¿Cómo se conecta la fiesta de Pipe Bueno con los planes musicales de 2026?

Aunque el plan parecía completamente recreativo, el propio Pipe dejó entrever que estos espacios también hacen parte de su dinámica profesional.

En el encuentro estuvieron su hermano Miguel Bueno y el futbolista colombiano Santiago Arias. (Foto: Canal RCN)

El cantante ha venido preparando nuevos proyectos musicales y presentaciones para el 2026, y este tipo de encuentros funcionan como escenarios informales para fortalecer relaciones, compartir ideas y mantener vivo el interés del público.

Para Pipe Bueno, este encuentro fue mucho más que una simple salida, fue una combinación perfecta de descanso, amistad y proyección, marcando el inicio de un año que promete estar lleno de música, escenarios y, por supuesto, momentos para “tirarse una canita al aire” sin perder el equilibrio.