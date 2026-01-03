Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara sorprende con importante noticia que emocionó a sus fans

Paola Jara compartió importante anuncio que emocionó hasta las lágrimas a sus cientos de seguidores en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara anuncia su esperado regreso a los escenarios
Paola Jara anuncia su esperado regreso a los escenarios. (Foto AFP: Romain Maurice).

A casi dos meses de haber dado a luz, la reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado anuncio que no solo tomó por sorpresa, sino que también emocionó hasta las lágrimas a sus fanáticos.

¿Cuál fue el anuncio que Paola Jara hizo en Año Nuevo?

Con una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara anunció su regreso definitivo a los escenarios, esto a casi dos meses de haber dado a luz y cuatro meses de haberse retirado temporalmente de ellos.

Fans enloquecen tras anuncio inesperado de Paola Jara
Fans enloquecen tras anuncio inesperado de Paola Jara. (Foto Canal RCN).

La publicación en la que anunció todas las fechas que tiene programadas en su regreso a las tarimas estuvo acompañada de un emotivo mensaje que emocionó hasta las lágrimas a sus cientos de fanáticos en redes sociales.

“No saben la alegría que me da anunciar esto: 2026 serás bendecido, demasiado bendecido, ¿Dónde nos veremos?”, comentó.

Así mismo anunció que sus primeras fechas se darán a partir del 1 de febrero del 2026 en una gira que arrancará en Estados Unidos y que posteriormente pasará por Ecuador, Colombia, España, Francia y finalizará en Chile en septiembre.

Con este anuncio, Paola Jara marca su esperado regreso a la música, logrando despertar ilusión y emoción entre sus seguidores que no han dejado de apoyarla en cada etapa de su carrera.

¿Cómo fue tomada la noticia del regreso de Paola Jara a los escenarios tras dar a luz?

La noticia del regreso de Paola Jara a los escenarios tras dar a luz fue recibida con gran entusiasmo por sus fanáticos, quienes no tardaron en expresar su emoción en redes sociales.

Comentarios como “El escenario te estaba esperando. Bienvenida de nuevo, Pao. Nos emociona muchísimo todo lo que viene” y “Dios te acompañe en cada concierto que des en cada país, no sabes cuánto te admiro, mi Pao”, fueron algunos de los que destacaron en la publicación original.

Por lo pronto, la cantante de música popular se encuentra retomando los ejercicios en casa para recuperar su figura y estar perfecta en su regreso a las tarimas.

