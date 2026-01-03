Yina Calderón sorprendió al confirmar que se va del país, así lo reveló

Una vez más, Yina Calderón captó la atención en redes sociales tras anunciar de manera sorpresiva sus planes de abandonar Colombia.

¿Yina Calderón se va de Colombia? Esto dijo la creadora de contenido

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula miles de seguidores, nuevamente dio de qué hablar tras compartir misterioso mensaje con el que dio a conocer que se va del país.

"Paisajes hermosos, Colombia bella te voy a extrañar", escribió la polémica empresaria de fajas en una de sus más recientes historias. Allí, se puede apreciar con detalle la toma que hizo Calderón desde la ventana del vehículo en el que se iba desplazando en ese momento.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su salida del país?

En una segunda historia que compartió la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, también dio de qué hablar al hacer la siguiente afirmación: "Próximo destino..."

Yina Calderón se va del país, esto reveló. Foto | Canal RCN.

Hasta ahora, la empresaria de fajas, no ha confirmado mayores detalles del lugar al que se irá, lo que sí es un hecho, es que en los próximos días o quizás horas, se conocerá seguramente el país al que se desplazará Yina.

¿Por qué Yina Calderón causó revuelo hace pocos días en su pueblo natal?

A propósito de su salida del país, cabe señalar que, en las últimas horas la empresaria opita, también estuvo en el centro de la controversia tras la difusión de un video en el que aparece junto a Asaf Torres subida en la parte superior de una carroza en la que se ve completamente derrumbada.

A raíz de los comentarios que provocó la grabación, ella misma se pronunció ante los hechos para explicar que, contrario a lo que muchos creen, la forma en la que estaba sentada respondió justamente a una actuación luego de que los mismos habitantes le pidieran que simulara ser un año viejo.

Por ahora, muchos esperan conocer hacia qué parte del mundo se dirige la creadora digital, quien fiel a su estilo, seguramente dará sorpresas.