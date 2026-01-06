Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd relata la estafa de la cual fue víctima su novia, Manuela QM, que terminó aceptando

Blessd ha dado a conocer a sus seguidores la estafa de la que fue víctima su novia Manuela QM y cómo terminó aceptándola.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Blessd contó a Westcol la estafa de la que fue víctima su novia Manuela QM
Blessd reveló a sus fans la estafa de la que fue víctima su novia Manuela QM. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

El cantante de género urbano Blessd ha contado por medio de un streaming que realizó junto a Westcol, cómo su novia Manuela QM fue engañada con un detalle que tanto anhelaba, pero que terminó aceptando.

Artículos relacionados

¿Cómo fue estafada Manuela QM, la novia de Blessd?

Westcol y Blessd han emocionado a sus fans al reencontrarse por medio de un streaming realizado desde la casa del intérprete de 'Mírame', donde hablaron de muchos detalles de la vida del artista e incluso dejaron ver cómo es su lujosa mansión.

Blessd, cantante de género urbano colombiano
Blessd en la edición de Los Premios Lo Nuestro a la Música Latina 2024. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En medio de esta corta visita, mientras Blessd le enseñaba cada rincón de su mansión a Westcol, le presentó a Lupita, una perrita de raza frespuder, quien aseguró pertenece a su novia Manuela, y quien se encontraba allí debido a que se encontraba de paseo.

De acuerdo con Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista, Lupita fue la estafa por la que fue engañada su pareja, pues había comprado una perrita de raza pomerania, pero a cambio recibió la frespuder.

Que era dizque una tacita de té pomerania y le vendieron a Manu una frespuder", mencionó el artista mientras se reía.

Aunque no era la perrita que había pedido, Manu terminó encariñándose con Lupita y el mismo Blessd reconoció que la querían mucho en su casa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes al engaño del que fue víctima Manuela QM, la novia de Blessd?

Por medio de los comentarios del video que ya circula en redes, varios usuarios resaltaron que el bonito gesto que tuvo la pareja al quedarse con la perrita, pues aunque no era la que deseaban, pudieron haberla regresado y exigir a la que habían solicitado.

Asimismo, otros recordaron que a Emiro Navarro, finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, le había pasado algo similar y que de igual manera se había quedado con su perrita a la que llamó Italy.

Blessd, cantante de género urbano colombiano
Blessd y Manuela QM recibieron elogios en redes por haberse quedado con Lupita. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

Artículos relacionados

¿Manuela QM y Blessd serán padres?

Luego de que la creadora Yina Calderón afirmara que una amiga suya había visto en el poblado a Manuela comprando ropa y que le había visto una panza grande de embarazo, los rumores de que Blessd sería padre empezaron a circular.

No obstante, recientemente la joven ha subido a sus historias de Instagram, una serie de videos donde presume su abdomen plano, desmintiendo la especulación, pero dejando una leve incertidumbre entre sus fans al después de tocarse su abdomen decir: “este año sí es?, ¿o no muchachas?”.

Yina Calderón, influencer colombiana
Yina Calderón aseguró que una amiga cercana habría visto indicios de que Manuela QM estaría embarazada. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd mostró su colección de camisetas durante un recorrido junto a Westcol en stream. Westcol

Blessd presume su colección de camisetas de fútbol junto a Westcol

Blessd abrió las puertas de su casa a Westcol y sorprendió al mostrar su colección de camisetas de fútbol.

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

El concierto de Andy Rivera en Pasto tuvo un momento inesperado cuando Jhony Rivera apareció disfrazado y terminó acompañando a su hijo en tarima.

Reconocido cantante se mostró muy molesto en redes. Talento nacional

Reconocido cantante hizo un fuerte reclamo contra otro artista que irrumpió en su show EN VIVO

Famoso cantante de música popular relató un incómodo episodio donde su presentación fue interrumpida inesperadamente.

Lo más superlike

¿A quiénes apoyará Sofía Avendaño en La casa de los famosos Colombia 2026? Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló sus favoritas para La casa de los famosos Colombia 2026

A pocos días de que La casa de los famosos Colombia 2026 de inicio, la exparticipante Sofía Avendaño reveló a quiénes apoyará.

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo? Talento internacional

¿Kristin Stewart regresa a Crepúsculo?: Esto dijo la actriz

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine

Reconocida cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Reconocida cantante anunció su retiro de la música: “Esto no le va a gustar a mucha gente”

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día