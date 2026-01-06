Blessd relata la estafa de la cual fue víctima su novia, Manuela QM, que terminó aceptando

El cantante de género urbano Blessd ha contado por medio de un streaming que realizó junto a Westcol, cómo su novia Manuela QM fue engañada con un detalle que tanto anhelaba, pero que terminó aceptando.

¿Cómo fue estafada Manuela QM, la novia de Blessd?

Westcol y Blessd han emocionado a sus fans al reencontrarse por medio de un streaming realizado desde la casa del intérprete de 'Mírame', donde hablaron de muchos detalles de la vida del artista e incluso dejaron ver cómo es su lujosa mansión.

Blessd en la edición de Los Premios Lo Nuestro a la Música Latina 2024. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En medio de esta corta visita, mientras Blessd le enseñaba cada rincón de su mansión a Westcol, le presentó a Lupita, una perrita de raza frespuder, quien aseguró pertenece a su novia Manuela, y quien se encontraba allí debido a que se encontraba de paseo.

De acuerdo con Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del artista, Lupita fue la estafa por la que fue engañada su pareja, pues había comprado una perrita de raza pomerania, pero a cambio recibió la frespuder.

Que era dizque una tacita de té pomerania y le vendieron a Manu una frespuder", mencionó el artista mientras se reía.

Aunque no era la perrita que había pedido, Manu terminó encariñándose con Lupita y el mismo Blessd reconoció que la querían mucho en su casa.

¿Cómo reaccionaron en redes al engaño del que fue víctima Manuela QM, la novia de Blessd?

Por medio de los comentarios del video que ya circula en redes, varios usuarios resaltaron que el bonito gesto que tuvo la pareja al quedarse con la perrita, pues aunque no era la que deseaban, pudieron haberla regresado y exigir a la que habían solicitado.

Asimismo, otros recordaron que a Emiro Navarro, finalista de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, le había pasado algo similar y que de igual manera se había quedado con su perrita a la que llamó Italy.

Blessd y Manuela QM recibieron elogios en redes por haberse quedado con Lupita. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Spotify/AFP)

¿Manuela QM y Blessd serán padres?

Luego de que la creadora Yina Calderón afirmara que una amiga suya había visto en el poblado a Manuela comprando ropa y que le había visto una panza grande de embarazo, los rumores de que Blessd sería padre empezaron a circular.

No obstante, recientemente la joven ha subido a sus historias de Instagram, una serie de videos donde presume su abdomen plano, desmintiendo la especulación, pero dejando una leve incertidumbre entre sus fans al después de tocarse su abdomen decir: “este año sí es?, ¿o no muchachas?”.