Blessd cancela su concierto en Cartagena por fallas de seguridad en el escenario; esto se sabe

El cantante urbano Blessdcausó revuelo entre sus seguidores, especialmente los de Cartagena, al hacer un importante anuncio.

Blessd cancela concierto por fallas de seguridad. (Foto Jose R. Madera/AFP)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

Luego de terminar su gira por Europa, el artista confirmó que recorrería varias ciudades de Colombia con una serie de conciertos que culminarían en el Atanasio Girardot de Medellín, el primer estadio que realizará en su ciudad natal.

¿Por qué Blessd canceló su concierto en Cartagena?

Uno de los primeros sitios escogidos para iniciar esta gira fue Cartagena; sin embargo, el paisa y su equipo tomaron la determinación de cancelar el concierto debido a las malas condiciones de seguridad y comodidad del lugar, lo que, según expresó el artista, se convierte en un riesgo para su público, que es lo más importante.

Por medio de un comunicado oficial emitido por Dimelo Jara Company S.A.S se informó que la presentación en la Plaza de toros de Cartagena quedaba cancelada de manera definitiva.

El equipo de Blessd viajó hasta el sitio para revisar la producción del evento y realizar pruebas de sonido, pero notaron que la promotora local no cumplía con las garantías mínimas de infraestructura y seguridad exigidas por el cantante y su equipo de trabajo.

Artículos relacionados Viral Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

Según el comunicado, se detectaron fallas críticas en la estabilidad del escenario, lo que hacía peligrosa una presentación de esa magnitud.

Aunque Blessd siempre tuvo la disposición de presentarse hasta el último momento, fue imposible llevar a cabo el concierto.

El artista dejó claro que no se trata de subir a un escenario por cumplir, sino de ofrecer un espectáculo de calidad en el que los asistentes se sientan seguros y disfruten plenamente de cada peso invertido en la boleta.

El cantante compartió además un video en el que se evidencian las precarias condiciones del lugar.

En el clip se observa cómo la estructura estaba corroída y sostenida por piedras improvisadas, mientras una persona explicaba que el soporte estaba en mal estado y que, de fallar, podría provocar el colapso de una gradería entera.

Ante este panorama, Blessd decidió cancelar el evento para evitar una posible tragedia.

¿Qué pasará con las boletas vendidas del concierto de Blessd en Cartagena tras su cancelación?

El comunicado también aclaró que la devolución del dinero de las boletas vendidas será responsabilidad del promotor local, desligando al equipo de Blessd de cualquier inconveniente con el proceso.

El artista, por su parte, manifestó que espera regresar a Cartagena lo más pronto posible para complacer a su público en condiciones óptimas.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía con una respuesta que causó revuelo: "Que me siga rompiendo"

Aunque la gira nacional no comenzó de la mejor manera, Blessd y su equipo mantienen firme la intención de continuar con las demás fechas programadas y reprogramar la presentación en Cartagena en un escenario que cumpla con los estándares de seguridad y comodidad.