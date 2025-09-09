Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bruce Willis, Marilyn Monroe y otros famosos que vencieron la tartamudez: ¿cómo lo hicieron?

Bruce Willis, Marilyn Monroe y James Rodríguez son parte de las celebridades que superaron la tartamudez con diversas terapias.

Celebridades que superaron la tartamudez / (Fotos de AFP)

La tartamudez es un trastorno del habla que afecta a millones de personas en el mundo. Sin embargo, varios famosos han demostrado que es posible manejarla de forma efectiva gracias a terapias, estrategias y acompañamiento profesional.

¿Qué famosos superaron la tartamudez y cómo lo hicieron?

  • Bruce Willis sufrió tartamudez durante su infancia y adolescencia. Según diversas entrevistas, la actuación fue un recurso que le permitió mejorar su fluidez y ganar seguridad en su expresión.
  • Emily Blunt también ha compartido cómo el teatro y el apoyo de un profesor especializado le ayudaron a manejar su habla y construir una carrera sólida.
  • James Rodríguez fue muy reservado y evitaba las entrevistas con los medios de comunicación en los inicios de su carrera. Sin embargo, a medida que su fama creció, tuvo que enfrentar este miedo y logró ganar mayor fluidez en sus intervenciones públicas.
  • Marilyn Monroe utilizó su característica voz suave y pausada para controlar su tartamudez, técnica que aprendió de un terapeuta.
  • Samuel L. Jackson, sufrió de bullying por su dificultad para hablar, logró manejarla con ejercicios de respiración y encontró en la actuación una forma de expresión.
  • En el caso de Nicole Kidman, la terapia del habla y el consejo de pensar previamente sus frases fueron claves para reducir sus bloqueos.
  • Julia Roberts y su hermano Eric también han sido citados en reportes por su tartamudez en la infancia.
Famosos que han manejado la tartamudez
Estos famosos superaron la tartamudez pese a las dificultades / (Foto de AFP)

¿Qué factores causan la tartamudez y cómo influyen en su tratamiento?

La tartamudez se manifiesta cuando el flujo normal del habla se interrumpe con repeticiones, pausas o bloqueos. No tiene una única causa: en ella influyen factores genéticos, neurológicos y del entorno.

Diversos estudios han encontrado ciertos genes y diferencias en zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje, lo que ayuda a explicar por qué se presenta y cómo abordarla.

La tartamudez se caracteriza por interrupciones en la fluidez del habla
El ambiente familiar y social puede influir en la tartamudez (Foto de Freepik)

El ambiente familiar y social también puede influir: aunque el estrés no la causa directamente, sí puede agravarla. Por ello, especialistas destacan la importancia de no presionar a los niños para que hablen sin pausas y de brindar un entorno de apoyo.

¿Qué terapias y estrategias pueden ayudar a manejar la tartamudez?

Aunque no existe una cura única para la tartamudez, sí hay tratamientos eficaces. La terapia del habla, guiada por un logopeda, también conocido como terapeuta del habla, es la más común. Incluye dos enfoques principales:

  • Formación de fluidez: enseña a hablar con ritmo pausado y prolongado para mejorar la coordinación del habla.
  • Modificación de la tartamudez: busca reducir la tensión y el miedo al hablar, facilitando la comunicación.
¿Qué métodos pueden ayudar a manejar la tartamudez?
Estrategias para ayudar a manejar la tartamudez / (Foto de Freepik)

Además, existen tecnologías de asistencia como dispositivos de retroalimentación auditiva alterada (DAF), que ayudan a mejorar la fluidez. El apoyo psicológico también es clave para trabajar la ansiedad y fortalecer la autoestima.

La intervención temprana, especialmente en niños, aumenta las posibilidades de éxito. Especialistas recomiendan que cada caso sea evaluado de forma individual, ya que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada persona.

