Así fue el pre cumpleaños de Daiky Gamboa junto a Karol G en Medellín

Karol G decidió salir del circuito habitual de conciertos para compartir una noche cercana y cargada de música urbana junto a Ryan Castro, Arcángel y Daiky Gamboa, y entre vecinos, seguidores y curiosos, la noche se transformó en una fiesta espontánea donde la música fue el lenguaje común.

¿Qué papel tuvo Daiky Gamboa en este encuentro de artistas?

Además de ser una noche musical, el encuentro tuvo un motivo especial, la celebración anticipada del cumpleaños de Daiky Gamboa, Karol G le dedicó un mensaje público lleno de cariño, destacando lo feliz que se sentía de compartir un año más de vida junto a él y, sobre todo, de celebrarlo de la manera que más disfrutan, rodeados de música, baile y alegría.

Daiky Gamboa es una figura clave en la vida de Karol G, reconocido como su amigo más cercano, confidente y antiguo estilista, ha sido un apoyo constante durante toda su carrera. Influencer nacido en Medellín, ha acompañado a la cantante en momentos decisivos y ha hablado abiertamente del impacto positivo que ella ha tenido en su vida.

La noche terminó convertida en un recuerdo imborrable para quienes estuvieron presentes y en un símbolo de cómo la música urbana sigue construyendo comunidad, incluso lejos de los grandes escenarios.

¿Por qué Karol G eligió este barrio para celebrar?

La visita de Karol G fue interpretada por muchos como un gesto de cercanía y respeto por las raíces del movimiento urbano en Medellín, alejada de escenarios, la artista apostó por una celebración más orgánica, conectada con la calle y con la gente que vive día a día la cultura que inspira sus canciones.

Karol G se unió a la celebración del pre cumpleaños de Daiky Gamboa con una noche inolvidable. Foto AFP/Amy Sussman

La presencia de Ryan Castro reforzó aún más el valor simbólico del encuentro, ya que se trataba del territorio que marcó su crecimiento personal y artístico, la noche fue una forma de rendir homenaje al origen, a la música hecha desde el barrio y al vínculo genuino con los seguidores que reconocen estas historias como propias.

¿Cómo se vivió la noche entre música y celebración?

Karol G, Arcángel, Ryan Castro y Daiky Gamboa compartieron canciones, bailes y momentos de complicidad frente a decenas de personas que no podían creer lo que estaban viviendo.

Daiky Gamboa celebró su pre cumpleaños en un barrio tradicional de Medellín rodeado de música urbana./AFP: Dia Dipasupil

Karol G documentó parte de la experiencia en sus historias de Instagram, donde se le vio animando al público mientras manejaba una consola de mezclas, en uno de los videos, Daiky Gamboa aparece bailando sobre un muro, acompañado de risas, aplausos y la energía que caracterizó toda la noche.