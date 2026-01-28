Actriz de Chepe Fortuna revela avances en su recuperación tras sufrir una caída

Una figura recordada de la televisión colombiana, que durante años acompañó a los televidentes a través de las producciones de Canal RCN, compartió recientemente una actualización sobre su estado de salud luego de sufrir un accidente doméstico que afectó seriamente su movilidad.

A través de sus redes sociales, la actriz habló con honestidad sobre lo ocurrido, su proceso de recuperación y los cambios que ha tenido que asumir para cuidar su bienestar.

¿Quién es la actriz que sufrió el accidente?

Se trata de Mile Vergara, reconocida por su participación en la exitosa telenovela Chepe Fortuna, producción que la consolidó como una de las actrices recordadas de la televisión nacional.

Según contó la propia actriz, el accidente ocurrió en su vivienda hace algunos días, cuando se levantó para buscar unos cigarrillos y su cuerpo no respondió como esperaba, lo que provocó una fuerte caída.

Como consecuencia del golpe, Mile Vergara sufrió una fisura en el coxis, el hombro y la cadera, lesiones que afectaron su movilidad y la obligaron a iniciar un proceso de recuperación cuidadoso. La actriz explicó que el impacto fue más delicado debido a antecedentes de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Vergara recordó que en el pasado luchó contra problemas de adicciones, situación que derivó en una isquemia en el año 2022, un episodio que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, ha tenido que ser especialmente cuidadosa con su cuerpo y con los hábitos que afectan directamente su salud.

En ese mismo espacio, la actriz confesó que actualmente se encuentra en el proceso de dejar el cigarrillo, una decisión que ha sido gradual. Según explicó, hoy en día solo fuma uno en la noche, como parte de un esfuerzo consciente por reducir este hábito y avanzar hacia una vida más saludable.

Mile Vergara sufrió un accidente en su casa. (Foto Canal RCN)

¿Cómo sigue la actriz Mile Vergara?

En las últimas horas, Mile Vergara compartió un nuevo video en el que habló abiertamente sobre su evolución tras el accidente. La actriz reveló que actualmente se encuentra en fisioterapia, ya que su cuerpo todavía no responde completamente como antes y algunos movimientos siguen siendo limitados.

Vergara explicó que este proceso ha requerido calma, disciplina y mucho cuidado, entendiendo que la recuperación no es inmediata y que cada avance, por pequeño que parezca, es importante. En su mensaje, dejó claro que está siendo constante con las terapias y con los cambios que los médicos le han recomendado para mejorar su condición física.

En el video, la actriz también habló de la importancia de mantener una rutina saludable, asegurando que está enfocada en comer bien, moverse todos los días dentro de sus posibilidades y dormir adecuadamente, factores que considera fundamentales para su recuperación integral.

Además, recordó que fue operada de la vesícula, una intervención que la obligó a modificar por completo su alimentación. Desde entonces, ha tenido que adoptar una dieta más cuidadosa, priorizando alimentos que le ayuden a mantener su energía y a evitar complicaciones adicionales en su salud.