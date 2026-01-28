Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocida reina de belleza tras luchar nueve años contra el cáncer

Falleció reina de belleza que luchó nueve años contra un cáncer agresivo, dejando un legado de fuerza y ayuda.

Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocida reina de belleza tras luchar nueve años contra el cáncer
Falleció reconocida reina de belleza tras luchar nueve años contra el cáncer.

El mundo de la belleza se encuentra de luto tras el fallecimiento de una reina de belleza que enfrentó valientemente un agresivo cáncer durante más de nueve años.

Su historia de fuerza, logros y compromiso social la convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza para muchas personas alrededor del mundo.

¿Quién es la reina de belleza que falleció?

Andrea Andrade falleció a los 35 años, dejando un legado de lucha y perseverancia. La noticia de su muerte, ocurrida el pasado 16 de enero, fue confirmada por varios medios estadounidenses, quienes destacaron su trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza y su activismo social.

Andrea fue diagnosticada con cáncer en 2017 y, a pesar de que los médicos le dieron un pronóstico limitado de entre seis meses y dos años de vida, ella desafió las estadísticas y vivió nueve años más.

Durante ese tiempo, no solo continuó con su carrera en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, sino que también dedicó gran parte de su tiempo a apoyar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Andrea Andrade falleció el 16 de enero tras luchar por nueve años contra el cáncer
Andrea Andrade falleció el 16 de enero tras luchar por nueve años contra el cáncer.

¿Qué tipo de cáncer padecía Andrea Andrade?

El diagnóstico inicial de Andrea fue cáncer de colon tipo 3, una condición que requería tratamientos agresivos y constantes controles médicos. A pesar del pronóstico desfavorable, Andrea se mantuvo firme y con una actitud positiva frente a la enfermedad, demostrando una gran fortaleza emocional y física.

Durante esos años, Andrea no se limitó a enfrentar la enfermedad. Participó en diversos concursos de belleza, logrando coronarse en cinco certámenes: Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West y Miss California Congeniality. Cada uno de estos títulos representó no solo un logro personal, sino también una plataforma desde la que podía inspirar a otros.

Junto a su esposo Wilson, con quien compartió más de ocho años de relación y dos de matrimonio, Andrea fundó el programa “Not All Heroes Wear Capes”, una iniciativa destinada a visitar a niños con cáncer en hospitales, llevarles alegría y mostrarles que la vida puede seguir llena de esperanza incluso en los momentos más difíciles. Esta labor social se convirtió en uno de los legados más importantes de la reina de belleza.

A pesar de que Andrea había alcanzado la remisión en varias ocasiones, el cáncer regresó afectando su sistema reproductivo y alcanzando la etapa 4 de la enfermedad. La situación la llevó a ser hospitalizada en octubre de 2025, permaneciendo acompañada por sus amigos, familiares y su esposo, quienes se mantuvieron a su lado hasta sus últimos días.

Wilson Andrade, su esposo, expresó su dolor y admiración en declaraciones a los medios: “Andrea nunca, nunca dejó de luchar. Fue una inspiración para tantas personas”.

Andrea Andrade deja un ejemplo de resiliencia, valentía y generosidad. Su historia demuestra cómo, incluso frente a un diagnóstico devastador, es posible continuar persiguiendo sueños, alcanzando metas y ayudando a otros a enfrentar sus propios desafíos. Su partida deja un vacío en el mundo de la belleza, pero su espíritu y sus acciones continúan inspirando a millones.

Andrea Andrade padecía de cáncer de colón que se extendió a su sistema reproductivo
Andrea Andrade padecía de cáncer de colón que se extendió a su sistema reproductivo.
