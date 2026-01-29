Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Omar Murillo respondió a críticas tras comentarios sobre su orientación

El actor Omar Murillo reaccionó a masivos comentarios cuestionando su orientación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
omar murillo sobre su orientacion
Omar Murillo habló sobre su orientación/Canal RCN

El actor Omar Murillo, reconocido por su personaje en la exitosa producción "El Man es Germán", respondió a la lluvia de comentarios que ha recibido donde han cuestionado su orientación.

¿Por qué están cuestionando la orientación de Omar Murillo?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha sido fuentes de comentarios entre los internautas luego de que compartiera fotografías presumiendo su figura al lado de otros hombres, provocando que muchos señalaran que el actor le gustan los hombres.

omar murillo responde criticas

Dichos rumores tomaron fuerza luego de confirmar que su relación con Koral Acosta se terminara tras varios años de romance.

¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

Hace algunos días ofreció unas declaraciones en las que señaló que no entendía por qué para las personas era tan importante conocer la orientación de alguien, destacando que no debía ser algo relevante.

omar murillo sobre su orientacion

Si bien no aclaró su orientación, hizo un llamado de atención a prestar atención a otras cosas más importantes.

Sin embargo, continuó compartiendo fotografías junto a otros hombres en el gimnasio y dejando algunas indirectas, que han confundido a muchos de sus fanáticos.

Recientemente, se dirigió específicamente a la orientación con una publicación que tomó con humor.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un carrusel de instantáneas en las que presumió su belleza posando frente al espejo y agregando la canción "Pluma pluma G*y" de Los Morancos.

“Si ‘ga*y’ es cuidarse, respetar y vivir libre, entonces el problema no es la palabra.”, agregó.

Tras su publicación, varios seguidores reaccionaron y señalaron que con ello habría desmentido los comentarios que le han dejado sobre su orientación, mientras que para otros fue una clara declaración y confirmación.

Cabe destacar que, se desconocen las razones puntuales por las que se terminó su relación con Koral Acosta, pero muchos guardan la esperanza de que pueda reconciliarse.

Por ahora, el actor e influenciador continúa entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su respectivo contenido de humor, estilo de vida y reflexiones acerca de diferentes situaciones.

