La Selección Colombia se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de un comercial de camino al Mundial 2026 el cual reunió a jugadores, exjugadores, actores, personajes icónicos e influenciadores.

¿Camilo Cifuentes mostró su rostro en comercial de la Selección Colombia?

Un comercial de la Selección Colombia tiene a los hinchas con el corazón a mil, un contenido audiovisual pensado en unir a todos para apoyar a la tricolor de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En este video de más de tres minutos aparecen figuras icónicas como James Rodríguez, Richard Ríos, Luis Díaz, El Pibe Valderrama, Ana María Orozco como Betty, la fea, Ryan Castro e influenciadores como Camilo Cifuentes.

El influenciador anónimo que se ha hecho famoso en el último año por su contenido enfocado en ayudar a vendedores ambulantes y pequeños emprendedores a través de compras cuantiosas en las que siempre les hace un gran aporte económico con su 'calculadora dañada'.

Todo el auge que ha tenido Camilo ha hecho que su nombre sea ya conocido en todo el país, sin embargo, su rostro es todo un misterio ya que en todos sus videos lo ha ocultado, ¿en el comercial de Colombia lo reveló?

Camilo Cifuentes apareció en comercial de la Selección Colombia. (Foto Freepik)

¿Cómo fue la aparición de Camilo Cifuentes en comercial de la Selección Colombia?

El creador de contenido tuvo su parte protagónica en el comercial de la Selección Colombia en una escena en la que primer aparece El Pibe Valderrama pidiendo unas cervezas y haciendo un reclamo porque el bartender le dice que la '10' ya no es de él.

"Que pena con usted don Pibe, pero la '10' ya la tiene James", - "Pero si yo jugué 20 años en la selección (...) todo bien, dejémosle la '10' al capi".

Justo después de esta escena apareció Camilo Cifuentes en el bar pidiéndole una gran cantidad de cervezas al bartender fiel a su estilo y contenido en redes sociales.

Mi hermano, disculpe, me da por favor 100 cervezas para llevar, y me le encima una a la muchacha de allá.

De manera jocosa, El Pibe Valderrama le indaga sobre qué hará con tantas cervezas y seguido a esto Camilo le responde que le den una cerveza extra para una mujer que está en una de las mesas, siendo nada más y nada menos que Betty, la fea, quien le contesta con su clásico: "Tan divino".

¿Qué reacciones dejó la aparición de Camilo Cifuentes en comercial de la Selección Colombia?

Como era de esperarse la aparición de Camilo Cifuentes en el comercial de la Selección Colombia no ha pasado por desapercibido y muchos se han mostrado encantados en redes.

Precisamente, el influenciador compartió la publicación en sus redes sociales y los elogios no han parado, asegurando que su aparición había sido bastante épica y que, aunque no dejó ver su rostro, su característica voz fue más que suficiente.

Camilo por su parte se mostró feliz y emocionado por ver hasta dónde ha llegado gracias a su contenido en el que sus actos y obras son protagonistas.