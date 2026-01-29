Westcol reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz

El streamer Westcol reaccionó sobre las polémicas declaraciones que ofreció el actor Robinson Díaz luego de que criticara la labor de los influenciadores.

¿Qué dijo Westcol tras la polémica con Robinson Díaz?

Recordemos que, el actor dio su opinión sobre los creadores de contenido en medio de una entrevista que causó revuelo en redes sociales tras lanzar fuertes palabras al respecto.

"Estamos plagados de influencers, un poco de idi*tas que quieren ser famosos, pero no tienen nada, mérito, talento (...) siento que las personas que van a tener éxito es porque tienen algo que contarle a los demás", comentó.

Varios influenciadores han hablado al respecto, dando su punto de vista, entre ellos el streamer Westcol, quien sorpresivamente se mostró de acuerdo con él.

"Yo siento que al influencer que le duela eso le cae directamente en la cara y para mí tiene mucha razón porque realmente ser influencer no es difícil, es súper fácil, solo tienes que hacer el ridículo a nivel mundial (...) hay mucho influencer tapado, yo estoy de acuerdo con él", expresó.

¿Robinson Díaz estará en un stream con Westcol?

Luego de su declaración, el equipo de trabajo del actor contactó a Westcol y el streamer tuvo la oportunidad de hablar con el actor, confesando que están organizando sus agendas para hacer un stream juntos y hablar del tema.

Asimismo, Westcol confesó que para él sería un honor hacer una transmisión con el actor debido a que admira bastante su trabajo y varios de sus personajes lo han marcado significativamente.

Tras su revelación, miles de fanáticos están a la expectativa de cuándo se reunirán y hablarán sobre la industria de los influenciadores, que suele ser tan polémica y ambos puedan dar sus respectivos puntos de vista.

Debido a que todavía no tienen una fecha acordada, sus admiradores se han mostrado ansiosos porque dicho encuentro se dé muy pronto.

Por ahora, Westcol sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales; además de estar disfrutando de su relación con la influenciadora Luisa Castro, con quien recientemente fue captado muy cariñoso en Guatapé.