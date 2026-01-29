Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a la tragedia aérea en Norte de Santander: "Luto nacional"

Una nueva tragedia aérea sacude al país tras la muerte del cantante Yeison Jiménez y cinco personas más el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá. Esta vez fue un avión comercial que cayó y colisionó con 15 personas el pasado 28 de enero.

¿Qué se sabe de la tragedia del avión de Satena que cayó en Norte de Santander?

Sobre el mediodía del miércoles 28 de enero se empezó a difundir rápidamente por redes sociales la noticia de la desaparición de una aeronave que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

La alerta surgió desde el aeropuerto Aguas Claras Ocaña luego que se le perdiese el rastro a este avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 en la región del Catatumbo.

Esta surgió porque la aeronave no aterrizó a las 12:05 p.m. como estaba previsto en plan de vuelo, y también porque no se tenía información de su paradero desde las 11:54 a.m.

Lo último que se supo fue cuando el piloto informó a la torre de control que estaba listo para iniciar el descenso, maniobra que fue autorizada, pero que nunca se completó.

Sobre las tres y media de la tarde se confirmó lo peor, la aeronave había caído en zona rural entre Hacarú y La Playa de Belén, en el Catatumbo, sin que quedaran sobrevivientes.

Tragedia aérea en Norte de Santander sacude al país.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras la tragedia aérea en Norte de Santander?

La tragedia aérea ocurrida en Norte de Santander sigue generando reacciones de solidaridad en distintos sectores del país.

En las últimas horas, la hermana del cantante Yeison Jiménez se pronunció en redes sociales, donde expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y en donde calificó lo sucedido como un “luto nacional”.

El pronunciamiento tomó especial relevancia debido a que la familia del artista Yeison Jiménez atraviesa un duelo reciente tras su trágica muerte en un accidente aéreo 18 días atrás, que sigue generando conmoción en Colombia.

¿Qué nuevos detalles salieron a la luz del accidente de Yeison Jiménez?

En la mañana del 28 de enero Noticias RCN compartió el reporte preliminar de las autoridades sobre el accidente del cantante Yeison Jiménez.

En este reporte se reveló que la aeronave se encontraba en perfectas condiciones antes del despegue y que justamente el día anterior se le había hecho mantenimiento al motor izquierdo.

Asimismo, se confirmó que la avioneta cayó dos minutos después de haber despegado y en su caída tuvo una especie de rebote en una finca del sector en donde rompieron los tanques de gasolina, lo cual provocó la explosión casi inmediata tras caer.