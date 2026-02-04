Valentino Lázaro y Beba discutieron por estrategias en La casa de los famosos Colombia: esto pasó

En los últimos días, vario internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas ha sido el creador de contenido y bailarín, Valentino Lázaro, quien ha sorprendido con todas sus estrategias dentro de la competencia.

Tras varias semanas de convivencia, Valentino dividió una ola de comentarios por parte de los internautas al presentar diferencias con Beba, otra de las participantes tras el manejo que cada uno tendrá en cuanto a sus estrategias.

¿Cuál fue la razón por la que Valentino Lázaro y Beba presentaron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino no solo ha adquirido gran popularidad mediante las diferentes plataformas digitales por sus polémicos comentarios, sino que también, al mostrar ser una persona honesta al momento de expresar lo que piensa.

¿Por qué discutieron Beba y Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Valentino presentó ciertas diferencias con Beba por las respectivas nominaciones que cada uno deberá tener en cuenta en el programa. Por un lado, Beba cuestionó al influenciador al decir que por los puntos que recibió en días anteriores, quiso tomar una sorprendente decisión, expresando lo siguiente:

“La primera líder era yo. Sé que no me pedirías que tomara la decisión, pero quiero elegir poner a alguien en placa de nominados. En realidad, te explicó lo de los cinco puntos, eso no tiene nada qué ver. Siento que podrías poner en placa a gente que yo no quiero poner. No puedes salvar a la persona que yo quiero”, agregó Beba.

¿Qué le respondió Valentino Lázaro a Beba por la decisión que quiere tomar en el reality?

A raíz de los comentarios que Beba le dijo a Valentino Lázaro, el creador de contenido le anunció a Beba que debe ser selectivo al momento de tomar una decisión, en caso tal de ganar la salvación, detallando lo siguiente:

Esto le respondió Valentino Lázaro a Beba tras diferencias. | Foto: Canal RCN

“Qué loca. Si yo hubiera tenido ese puntaje no tomaría esa decisión. Pero, entonces, cuando lo justifiques, pienso la decisión”, agregó Valentino.

Por el momento, cada una de las celebridades ha sido estratégico al momento de plantear sus respectivas decisiones para permanecer en La casa de los famosos Colombia, ¿qué ocurrirá?