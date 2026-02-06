Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizaron intenso beso en La casa de los famosos

¡Vuelve y se repite la historia! En medio de una dinámica de actuación, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se besaron.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se besan en La casa de los famosos
(Foto Canal RCN).

Este viernes 6 de febrero La casa de los famosos Colombia fue testigo del primer beso de la temporada de la mano de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, una pareja que ha generado gran expectativa dentro y fuera de la competencia.

¿Cómo fue el beso de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz repitieron la historia de Natalie Umaña y Melfi al protagonizar el primer beso de la temporada.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizan beso que sacude La casa de los famosos
(Foto Canal RCN).

Al igual que la actriz en la primera temporada, la sonada pareja conformada por Estrada y Ruiz decidió añadir más emoción a su prueba de actuación, la misma dinámica en la que Natalie y Melfi llevaron a cabo su primer beso y desarrollaron toda una historia de amor que tuvo inicio, nudo y desenlace en pocos días.

En esta ocasión, Estrada y Ruiz tuvieron que trabajar en pareja para llevar a cabo una prueba de actuación que dio pie a que el beso que tanto han hecho esperar a los televidentes se hiciera realidad.

Ahora queda la gran incógnita de si esta eventualidad marcará el inicio de una nueva historia de amor que nace dentro de la afamada casa que el pasado jueves 5 de febrero tuvo una romántica cena obtenida gracias a los esfuerzos de Alejandro Estrada.

¿Cómo fue la romántica cena de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Luego de cumplir la misión asignada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia, en la que debía preparar una serenata para Yuli Ruiz sin que ella sospechara de sus verdaderas intenciones, Alejandro Estrada logró ganarse una romántica cena para ambos, la cual se llevó a cabo poco después de que la gala llegara a su fin.

Durante este encantador momento, ambas personalidades conversaron sobre distintos temas, entre ellos la ruptura amorosa que vivió el actor dentro del reality en 2024, así quedó registrado durante el After de La casa de los famosos Colombia cuando Karen Sevillano y Vicky Berrio decidieron espiarlos por un instante.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron romántica cena.
(Foto Canal RCN).
