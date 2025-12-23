Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida: "me siento todavía con mi corazón lastimado"

Marcela Reyes reveló detalles sobre el año más difícil de su vida, reflexionando sobre las pruebas vividas y su resiliencia.

Marcela Reyes habla del año más difícil de su vida
Marcela Reyes revela detalles del año más difícil de su vida / (Foto del Canal RCN)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Marcela Reyes fue cuestionada acerca de cómo se siente actualmente. La influencer llamó la atención al hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida y reflexionar sobre el año que atravesó.

¿Por qué Marcela Reyes aseguró que el 2025 fue el año más difícil de su vida?

Marcela Reyes explicó que, aunque ha atravesado otros momentos complejos, el último año representó el reto más grande que ha vivido. Según contó, fue un periodo que la llevó a enfrentar pruebas significativas que marcaron un antes y un después en su proceso personal.

“Hablándoles con mi corazón súper honesto y abierto, yo sin duda alguna les puedo asegurar que este año fue el año más difícil de toda mi vida y vaya que yo he tenido años difíciles”, destacó.

¿Por qué Marcela Reyes aseguró que este fue el año más difícil de su vida?
Marcela Reyes habló del año más difícil de su vida / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que estas experiencias le permitieron reflexionar sobre la manera en la que se presentan las dificultades y cómo estas influyen en el crecimiento individual.

¿Qué mensaje compartió Marcela Reyes sobre las pruebas?

En su respuesta, Marcela Reyes expresó que muchas personas esperan que las bendiciones lleguen sin obstáculos, pero que, desde su experiencia, las pruebas hacen parte del camino. Indicó que comprendió que los momentos difíciles pueden preparar a las personas para recibir aprendizajes y oportunidades más adelante.

La DJ aseguró que, aunque aún enfrenta sentimientos derivados de lo vivido, se siente con la determinación de seguir adelante. Destacó que sus empresas atraviesan un buen momento y que vienen nuevos proyectos relacionados con su carrera.

Según explicó, este balance entre lo personal y lo profesional ha sido clave para mantenerse enfocada en el presente y en los planes que tiene para el próximo año.

¿Qué procesos vivió Marcela Reyes en el 2025?

A pesar de que la influencer no explicó directamente de qué procesos hablaba, los internautas recordaron algunos de los momentos que Marcela enfrentó durante el 2025.

Uno de los hechos más comentados ocurrió en septiembre, cuando se conoció la desaparición de su expareja, el cantante B-King, en México. Días después, las autoridades confirmaron su fallecimiento, situación que llevó a Marcela a pronunciarse públicamente y a solicitar apoyo institucional para el esclarecimiento del caso.

¿Qué procesos vivió Marcela Reyes en el 2025?
Marcela Reyes y su expareja B-King / (Fotos del Canal RCN)

Tras este hecho, Reyes contó que recibió mensajes que generaron preocupación para ella y su hijo, situación que fue informada a las autoridades. Al mismo tiempo, en redes sociales circularon versiones que intentaron relacionarla con lo ocurrido, afirmaciones que fueron desmentidas por ella y por su equipo legal.

Meses después, informó sobre la detención de una persona señalada como presunto responsable del caso, lo que fue presentado como un avance. En diciembre, retomó su presencia digital y sus compromisos laborales, indicando que continuaría enfocada en sus proyectos empresariales y artísticos.

