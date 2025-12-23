Yuli Ruiz genera preocupación al hablar de su salud: esto dijo la habitante de La casa de los famosos
Yuli Ruiz generó preocupación tras confirmar que tuvo que someterse a una operación de urgencia y hablar de su estado de salud.
Yuli Ruiz, participante confirmada de La casa de los famosos 2026, utilizó sus redes sociales para informar que se vio obligada a someterse a un procedimiento inesperado que estuvo marcado por miedo, lágrimas e incertidumbre.
¿Qué reveló Yuli Ruiz sobre su procedimiento de urgencia?
Yuli Ruiz informó que tuvo que ser intervenida de urgencia y reveló que se encontraba en el quirófano al momento de comunicar la situación. Según explicó, vivió momentos de miedo, incertidumbre y muchas dudas, asegurando que su estado emocional estuvo marcado por las lágrimas.
En sus mensajes, señaló que pasó horas difíciles antes del procedimiento y que tener que pausar algunos de sus proyectos no fue sencillo. Pese a que no reveló las causas específicas de la operación, Yuli Ruiz dejó claro que se trató de una intervención necesaria y que su prioridad en ese momento era su salud.
¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre su estado de salud?
Luego de la intervención, Yuli Ruiz contó que salió del quirófano con una carga emocional significativa. Explicó que lloró durante varias horas y que se sentía frágil tras lo ocurrido. También agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores.
Aquí sigo, confiando, respirando y agradeciendo su apoyo (…) Hoy me siento frágil, escribió.
Estas afirmaciones generaron preocupación y dudas entre sus seguidores. Algunos cuestionan cuáles fueron los proyectos que se vio obligada a pausar, esperando que no se trate de La casa de los famosos 2026, reality que se estrenará en 12 de enero a las 8:00 pm por Canal RCN y la app.
¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026?
En medio de esta situación, se destaca que Yuli Ruiz conforma la lista de participantes de La casa de los famosos Colombia 3, lo que ha incrementado el interés de los internautas por los posibles cambios en el programa. Hasta el momento, los participantes confirmados son:
- Nicolás Arrieta
- Alexa Torrex
- Esteban (Tebi) Bernal
- Luisa Cortina
- Eidevin López
- Lorena Altamirano
- Maiker Smith
- Yuli Ruiz
- Manuela Gómez
- Campanita
- Johanna Fadul
- Marilyn Patiño
- Juanse Laverde
- Alejandro Estrada
- Renzo Meneses
Los seguidores continúan pendientes de cualquier actualización y expresan su preocupación por la forma en que la salud de Yuli Ruiz podría influir en su participación. Toda la información relacionada con el reality estará disponible en lacasadelosfamososcolombia.com.