Predicción de Ayda Valencia tras muerte de Yeison Jiménez se cumplió: otro cantante murió

La reconocida vidente colombiana Ayda Valencia sorprendió a los internautas poco después del fallecimiento de Yeison Jiménez al asegurar que esa no sería la única muerte de artistas reconocidos en 2026. Sus palabras tomaron fuerza el pasado 10 de marzo, cuando otro cantante colombiano perdió la vida en un trágico accidente de tránsito.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

¿Cuál fue la predicción de Ayda Valencia tras muerte de Yeison Jiménez que hoy se hace realidad?

Poco después de la muerte de Yeison Jiménez, la reconocida vidente colombiana Ayda Valencia reapareció para referirse a sus predicciones para este 2026, luego de que internautas notaran que algunas se habían cumplido, entre ellas el accidente aéreo en el que Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, dos meses después de este trágico suceso que enlutó a todo un país, las palabras de Ayda Valencia vuelven a tomar fuerza. Pues el pasado 10 de marzo, en pleno segundo mes de luto por la muerte de Yeison Jiménez, se dio a conocer que otro artista colombiano había perdido la vida también en un accidente, pero en esta ocasión de tránsito.

“Yo dije que este año muchos famosos de diferentes partes del mundo se desvivirían, y así está pasando”, aseguró en aquel momento.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Qué cantante colombiano falleció recientemente?

El artista que nuevamente generó impacto tras su muerte fue Zalek, quien además también tenía un vinculo cercano con Geordy Parra, productor del difunto cantante Yeison Jiménez. Según un comunicado por parte de su equipo de trabajo, el joven artista de 30 años perdió la vida tras chocar en su moto mientras conducía en las calles de Medellín.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", se lee en el comunicado oficial.

De esta manera, la muerte de Zalek vuelve a traer a colación las predicciones de Ayda Valencia, una de las videntes más reconocidas y respetadas de Colombia por la credibilidad y reputación de sus palabras frente a temas que no suelen tener explicación.