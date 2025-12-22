Manuela Gómez y Alexa Torrex protagonizan enfrentamiento en redes: ¿qué sucedió?

Un intercambio de respuestas entre Manuela Gómez y Alexa Torrex llamó la atención de los internautas en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en redes. Los internautas destacan que, las participantes de La casa de los famosos, han dado pistas sobre la posible rivalidad que podría desarrollarse en el reality.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre los comentarios de Alexa Torrex?

El enfrentamiento inició a través de Instagram. Durante una dinámica, a Manuela Gómez le preguntaron que pensaba acerca de qué Alexa hubiese recordado el alto porcentaje de votos con el que ella salió de Protagonistas de nuestra tele.

Manuela fue clara al responder a la consulta. Ante esto, Gómez respondió que se trataba de una situación pasada que ha perdido importancia porque vive concentrada en su propio entorno, sin interés en la vida de otras personas.

Posteriormente, a modo de burla, Manuela destacó reiteró que no entendía a cuál Alexa se referían, comparándola con el asistente virtual que se activa por voz.

“Cuál Alexa? Alexa la que uno le habla así: Alexa! Y responde?”

¿Qué le respondió Alexa Torrex a Manuela Gómez?

Luego de que circularan las palabras de Manuela Gómez, Alexa Torrex respondió. En su mensaje, explicó que el comentario relacionado con su nombre es recurrente y que, si tuviera una moneda por cada vez que escucha ese tipo de comentarios, ya habría creado su propio reality.

A modo de chiste, Alexa señaló que el asistente virtual estaría inspirado en ella. También indicó que ese tipo de comentarios solo los tolera de una persona específica y que, en general, no le resultan agradables.

“Solo le tolero ese chiste a una sola persona, de resto, nah”.

Así le respondió Alexa Torrex a Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de este intercambio, se destaca que ambos nombres se encuentran dentro de la lista de participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, lo que ha incrementado el interés de los internautas por los posibles encuentros en el programa. Hasta el momento, los participantes confirmados son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Esteban Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Manuela Gómez

Campanita

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Alejandro Estrada

Renzo Meneses

Participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Aunque faltan nombres por conocerse, los seguidores afirman que la conversación entre Manuela y Alexa anticipa lo que podría suceder en el desarrollo del reality que se estrenará el 12 de enero por el Canal RCN y su app. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com