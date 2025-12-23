Rosalía sorprendió al rechazar lujoso regalo que un fan intentó darle en concierto

Rosalía se convirtió en tendencia en redes sociales por un hecho ocurrido durante uno de sus conciertos en Estados Unidos. Un fan de San Francisco intentó entregarle un obsequio lujoso y la reacción de la cantante llamó la atención en redes.

¿Por qué Rosalía devolvió las gafas Versace durante el concierto?

En uno de sus conciertos en San Francisco, Estados Unidos, un fan entregó a Rosalía unas gafas originales, valoradas entre 600.000 y 1.200.000 pesos. La cantante decidió devolverlas porque consideró que el regalo era “demasiado” y prefirió no aceptarlo.

El video del momento se volvió viral en TikTok, superando los 6 millones de reproducciones y más de 300.000 me gusta. Entre los comentarios, algunos internautas aplaudieron la decisión de la cantante:

“Sabe lo que valen las cosas, es una persona que ha pasado por mucho para llegar ahí, es divina”

¿Qué otros gestos ha tenido Rosalía con sus fans en conciertos?

Durante su tour “Motomami” en Colombia, la artista recibió regalos locales como una bolsa de pandebonos y expresó su alegría por conocer la cultura colombiana. En redes destacan que su interacción con los fanáticos demuestra un equilibrio entre acercarse a su público y establecer límites claros.

En redes recuerdan los gestos que Rosalía ha tenido con sus fans / (Foto de AFP)

La artista, que se mostró agradecida por la bolsa de pandebonos, sorprendió al revelar que su impresión frente al producto fue totalmente favorable. Este gesto fue aplaudido por sus fans, especialmente los colombianos, que afirmaron que este tipo de reacciones la consolidan como una artista humana y preocupada por su público.

¿Por qué los fans recuerdan los gestos de Rosalia?

Rosalía no solo se ha destacado por su cercanía con los fans, sino también por su música. Su disco LUX ha sido nombrado Álbum del Año 2025 por medios como The Guardian y La Prensa, siendo considerado una obra maestra que mezcla pop, ópera y música orquestal.

Rosalía sorprende en conciertos a sus fans / (Foto de AFP)

Además, lidera las nominaciones a los Grammy 2026, incluyendo categorías principales como Álbum del Año y Grabación del Año por su sencillo “Berghain”, en colaboración con Björk. Internautas afirman que estos logros y su forma de relacionarse con los fans consolidan su reputación como una artista influyente en el mundo musical.