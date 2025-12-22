Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yuli Ruiz recibe advertencias sobre tensiones en La casa de los famosos: "Tampoco me voy a dejar”

Yuli Ruiz respondió a seguidores que aseguran que dos participantes "la tienen en la mira" en La casa de los famosos 3

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yuli Ruiz reacciona ante advertencias de sus seguidores para La casa de los famosos 3.
Yuli Ruiz respondió a seguidores que aseguran que dos participantes “la tienen en la mira” / (Foto del Canal RCN)

Yuli Ruiz volvió a ser tema de conversación luego de responder a seguidores que le advirtieron sobre posibles tensiones con otros participantes de La casa de los famosos 3. La creadora de contenido se refirió a los mensajes que ha recibido en redes sociales y dejó clara su posición al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre los otros participantes de La casa de los famosos 3?

Ante los comentarios de seguidores que le señalaron que dos concursantes estarían pendientes de su comportamiento, Yuli Ruiz afirmó que no considera necesario confrontar a nadie antes de que inicie la convivencia.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre los otros participantes de La casa de los famosos 3?
Yuli Ruiz habla sobre los participantes de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que no siente la necesidad de responder ataques a través de redes sociales y que prefiere esperar a que el desarrollo del reality marque las relaciones reales entre los participantes. Destacó que el juego cambia una vez comienza la convivencia, y será allí donde se evidencie cómo actúa cada persona.

Artículos relacionados

¿Cómo actuará Yuli Ruiz en La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz indicó que entra al programa sin expectativas definidas y con la disposición de observar cómo se van dando las situaciones. Aseguró que, aunque no busca conflictos, tampoco permitirá que se sobrepasen ciertos límites si llegara a sentirse atacada.

“Obviamente, si me atacan tampoco me voy a dejar, no voy a ser la boba esa que se va a estar dejando atacar”, destacó.


La participante explicó que entiende que cada concursante tiene una forma distinta de jugar y que todas las estrategias son válidas dentro de este tipo de formatos. En ese sentido, destacó que convivir con 24 personalidades diferentes implica asumir posturas diversas y adaptarse a un entorno cambiante.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su entrada a La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz ha manifestado que su ingreso a La casa de los famosos 2026 representa un objetivo personal que tenía desde hace años. Según ha contado, decidió aceptar el reto con una actitud abierta y con la intención de mostrarse de manera transparente ante la audiencia.

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su entrada a La casa de los famosos 3?
Yuli Ruiz, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

También ha explicado que su experiencia como madre influyó en su manera de asumir este desafío y en la forma en que se relaciona con los demás. Sobre la convivencia, se describió como una persona disciplinada y leal, aunque reconoció que no tolera las faltas de respeto, ni las groserías.

Los fans afirman que esta postura incrementa la expectativa sobre su participación en La casa de los famosos, que se estrenará el 12 de enero y será transmitido por la señal del Canal RCN y su app. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

Carla Giraldo incrementó la posibilidad de ver al periodista Santiago Vargas en La casa de los famosos Colombia 2026.

Manuela Gómez reaccionó a un comentario atribuido a Alexa Torrex La casa de los famosos

Manuela Gómez y Alexa Torrex protagonizan enfrentamiento en redes: ¿qué sucedió?

Manuela Gómez reaccionó a un comentario atribuido a Alexa Torrex, quien tampoco dudó en defender su punto de vista.

Juanse Laverde revela sus intenciones en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aseguró que está preparado para cumplir su plan en el reality.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi en MastefChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi impactó al mostrar que se aplicó botox en el rostro: así quedó

Violeta Bergonzi habló sin tabúes sobre el tema y reveló los resultados tras someterse a este procedimiento estético.

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán en Medellín Viral

El Partido de la Historia: un evento que enfrentará al Inter Miami contra el Atlético Nacional

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn