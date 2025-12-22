Yuli Ruiz recibe advertencias sobre tensiones en La casa de los famosos: "Tampoco me voy a dejar”

Yuli Ruiz volvió a ser tema de conversación luego de responder a seguidores que le advirtieron sobre posibles tensiones con otros participantes de La casa de los famosos 3. La creadora de contenido se refirió a los mensajes que ha recibido en redes sociales y dejó clara su posición al respecto.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre los otros participantes de La casa de los famosos 3?

Ante los comentarios de seguidores que le señalaron que dos concursantes estarían pendientes de su comportamiento, Yuli Ruiz afirmó que no considera necesario confrontar a nadie antes de que inicie la convivencia.

Yuli Ruiz habla sobre los participantes de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido señaló que no siente la necesidad de responder ataques a través de redes sociales y que prefiere esperar a que el desarrollo del reality marque las relaciones reales entre los participantes. Destacó que el juego cambia una vez comienza la convivencia, y será allí donde se evidencie cómo actúa cada persona.

¿Cómo actuará Yuli Ruiz en La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz indicó que entra al programa sin expectativas definidas y con la disposición de observar cómo se van dando las situaciones. Aseguró que, aunque no busca conflictos, tampoco permitirá que se sobrepasen ciertos límites si llegara a sentirse atacada.

“Obviamente, si me atacan tampoco me voy a dejar, no voy a ser la boba esa que se va a estar dejando atacar”, destacó.



La participante explicó que entiende que cada concursante tiene una forma distinta de jugar y que todas las estrategias son válidas dentro de este tipo de formatos. En ese sentido, destacó que convivir con 24 personalidades diferentes implica asumir posturas diversas y adaptarse a un entorno cambiante.

¿Qué ha dicho Yuli Ruiz sobre su entrada a La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz ha manifestado que su ingreso a La casa de los famosos 2026 representa un objetivo personal que tenía desde hace años. Según ha contado, decidió aceptar el reto con una actitud abierta y con la intención de mostrarse de manera transparente ante la audiencia.

Yuli Ruiz, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

También ha explicado que su experiencia como madre influyó en su manera de asumir este desafío y en la forma en que se relaciona con los demás. Sobre la convivencia, se describió como una persona disciplinada y leal, aunque reconoció que no tolera las faltas de respeto, ni las groserías.

Los fans afirman que esta postura incrementa la expectativa sobre su participación en La casa de los famosos, que se estrenará el 12 de enero y será transmitido por la señal del Canal RCN y su app. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com