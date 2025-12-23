Karina García mostró su árbol de Navidad y sus fans no tardaron en reaccionar: “Se ve económico"

Karina García mostró cómo quedó su decoración navideña este año y, tras hacerlo público, los comentarios de los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y opinar al respecto.

¿Qué dijo Karina García sobre su árbol de Navidad?

Karina García explicó que este año su árbol de Navidad no quedó como ella lo habría querido. Durante un live con sus seguidores, la influencer reconoció que la decoración no estuvo tan elaborada como en otras ocasiones, destacando que el árbol se ve un poco económico.

Karina García muestra su árbol de Navidad / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según comentó, la decisión no estuvo relacionada con falta de interés por la Navidad, sino con circunstancias personales que influyeron en la forma en que preparó la decoración de su hogar.

"Debo reconocer que este año, mi árbol de navidad no está tan top como yo lo hubiese querido, o sea, está un poquito económico, destacó.

Karina aclaró que, aun así, el árbol fue armado con dedicación y con la intención de mantener el ambiente de estas fechas.

¿Qué comentarios generó el árbol de Navidad de Karina García?

La creadora de contenido explicó que su regreso de un viaje a República Dominicana ocurrió cuando la época navideña ya estaba avanzada. Según contó, llegó muy tarde y no hubo tiempo suficiente para comprar un árbol nuevo, ni para planear una decoración diferente.

Por esta razón, en su casa decidieron usar un árbol que tenían desde hace varios años. Karina aseguró que, pese a esto, en su casa se mantiene el espíritu de la Navidad, ya que para ella lo fundamental es compartir en familia y conservar las tradiciones de esta época.



Ante esto, los seguidores no tardaron en expresar sus opiniones respecto a la decoración. Muchos de ellos, le dieron la razón a Karina, afirmando que, en efecto, su árbol se veía económico, aludiendo a un audio de la influencer que se volvió viral en redes desde hace unos meses.

¿De dónde surge el comentario de que Karina García “se ve económica”?

La frase relacionada con verse económica se originó en un audio que se volvió viral en redes sociales. En ese momento, Karina García estaba realizando un live junto a su hija y, luego de verla sin sus extensiones capilares, algunos usuarios comentaron que se veía económica.

Ante esos mensajes, la influencer reaccionó de forma espontánea, pidiendo que no le dijeran eso y que se trataba de ‘la peor noche de su vida’, lo que generó una respuesta que rápidamente empezó a circular entre los internautas.

Le dicen a Karina García que “se ve económica” / (Foto del Canal RCN)

Con el paso del tiempo, el comentario se volvió viral en redes sociales y fue retomado nuevamente cuando Karina mostró su árbol de Navidad. A partir de esto, varios usuarios relacionaron ambas situaciones, lo que generó diferentes memes y chistes.