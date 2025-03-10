Salomón Bustamante lanzó fuerte pulla tras confirmar su separación: "Nunca compares"

El presentador y periodista Salomón Bustamante se apoderó de las tendencias luego de responder que supuestamente se había separado de Laura de León.

¿Cuál fue el mensaje de Salomón Bustamante tras confirmar su separación con Laura de León?

Salomón Bustamante generó controversia entre sus seguidores luego de responderle a una internauta que le indagó por su relación con Laura de León.

La internauta le preguntó de manera directa si la actriz lo había dejado, ante esto, el periodista le contestó de manera directa que sí.

“Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”

Este mensaje que generó controversia en redes sociales para muchos fue la confirmación del presentador al rumor de su ruptura con Laura de León.

Sin embargo, tras este, Salomón rompió el silencio en sus redes y dejó un controversial mensaje que para muchos fue tomado como una pulla.

Laura de León compartió curioso mensaje tras confirmación de Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el polémico mensaje que colocó Salomón Bustamante y que asocian con Laura de León?

Salomón Bustamante compartió un curioso video en el que se mostraba imitando un famoso audio de TikTok.

Junto a este video el actor dejó un polémico mensaje en el que hizo una comparación que muchos asociaron con toda la polémica que se vive entre Laura de León y él.

Nunca compares un perfume con una arepa e huevo, CHAO.



Como era de esperarse este mensaje de Salomón Bustamante ha llamado la atención de sus seguidores y los de la actriz, ya que para muchos fue una clara indirecta.

¿Qué ha dicho Laura de León de su separación con Salomón Bustamante?

Laura de León compartió un curioso mensaje en sus redes sociales luego que Salomón Bustamante confirmara con su respuesta que se habían separado.

La actriz dejó un extenso mensaje en sus redes sociales en donde dejó palabras de reflexión y superación personal haciendo alusión al momento que estaba pasando.

Hoy levántate con esta mentalidad: no lo hago por obligación, lo hago por mí. Por amor propio, por respeto a mi cuerpo, por la persona que quiero ser.

Precisamente, Laura de León les expresó a sus seguidores a modo de recomendación y consejo que nunca hicieran nada en su vida por obligación.

Si lo haces desde la obligación, nunca vas a durar. Si lo haces desde el amor propio, lo vas a mantener toda la vida. Esa es la clave para que este plan se convierta en tu estilo de vida.