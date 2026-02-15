Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Modelo de los chats con Blessd se pronunció tras polémica por supuesta infidelidad

Modelo implicada en la presunta infidelidad del artista Blessd a Manuela qm decidió hablar al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Modelo y blessd
Modelo implicada con Blessd habló tras polémica/AFP: Rodrigo Varela

La modelo Ángela Valdivieso se pronunció luego de la polémica que está protagonizando con el artista Blessdpor presunta infidelidad.

¿Por qué se relaciona a Blessd con la modelo Angela Valdivieso?

En redes sociales comenzaron a circular unos chats en los que ambos habrían sostenido una conversación coqueteando, poniendo en el ojo del huracán al cantante reguetonero, pues muchos internautas lo señalaron de haberle sido infiel a su actual pareja Manuela qm, con quien está esperando su primer bebé.

modelo implicada sobre blessd

La modelo publicó algunos mensajes aclarando que las conversaciones fueron filtradas por su expareja y que estaba sacadas de contextos, pues ella no conoce al artista.

Por su parte, Blessd reaccionó desmintiendo dicha situación y destacando que él está enfocado en su trabajo y en su familia; además de detallar que las personas solo buscan colgarse de su fama y de que cualquier cosa que lo involucre puede irse viral.

¿Qué dijo la modelo que están involucrando con Blessd?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 150 mil seguidores, compartió un video en el que decidió hablar al respecto y aclarar algunos rumores sobre el tema.

modelo hablo tras infidelidad de blessd

La joven mencionó que no hubo infidelidad y que ella no es la "moza" de Blessd como muchos han afirmado.

Aclaró que cuando dijo que no conocía a Blessd se refería a que nunca lo ha visto en persona, pues sí sabe quién es y conoce su música.

"Obvio sé quién es él, todo el mundo sabe quién es él, pero no lo conozco, eso quiere decir que nunca me he visto con él y todo está sacado de contexto", dijo.

Tras su revelación, logró decenas de reacciones de los internautas, donde muchos indicaron que no debería salir a dar explicaciones, otros le pidieron que aclarara la situación si todo se estaba tergiversando y otros la juzgaron comentando que, así no se hubieran visto, el haber coqueteado en redes sociales de esa manera también es infidelidad.

Por ahora, la joven no ha querido dar declaraciones sobre esta controversia que tiene hablando a tanto seguidores del paisa.

