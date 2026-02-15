Karina García respondió a quienes le dicen que cambió muy rápido a Altafulla por Kris R

La influenciadora Karina García contestó a quienes la juzgaron por su nueva relación con el artista Kris R luego de su sonada ruptura con el cantante Altafulla, a quien conoció tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García tras las críticas por su relación con Kris R?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, en donde respondió a quienes la han señalado por haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

"Yo decido con quién ser feliz, yo decido si inicio una relación al mes de la terminar otra, o a los ocho días, o en este caso a los seis meses y las personas que me juzgan no tienen ningún derecho a hacerlo porque no viven mi vida, no me pagan mis cosas, porque soy la única que sé lo que siento", expresó.

Asimismo, les indicó que pueden ponerle el calificativo que quieran, como lo han hecho todo el tiempo, menos de "bruta", destacando que ella sabe perfectamente lo que hace.

"Que te metiste en una relación rápido, rápido no, fluyó, no lo planee y ya", agregó.

¿Cómo se dio al relación de Karina García y Kris R?

El artista Kris R recientemente confesó que en su fiesta de cumpleaños que su relación se dio luego de haberla contratado para ser modelo de su canción "Ganas" y a partir de allí entre ambos se diera un conexión bastante especial.

La paisa también detalló que si dicha relación no llega a funcionar no pasa nada, pues ella disfruta del momento y hasta donde se puedan dar las cosas.

Por el momento, los dos se han mostrado muy felices y enamorados, destacando la gran relación que hay entre ambos.

Karina García no para de entretener a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y como panelista de 'Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia' del Canal RCN, donde junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra comentan acerca de todo lo que ocurre en el reality.