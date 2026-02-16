Juanda Caribe y Alexa Torrex protagonizan fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos: "Me voy"

La tensión aumentó en La casa de los famosos luego de que Juanda Caribe y Alexa Torrex sostuvieran un fuerte enfrentamiento tras las declaraciones hechas durante la dinámica de “Congelados”. El momento fue ampliamente comentado en redes.

¿Qué pasó en el congelado de Alexa Torrex?

Jhorman Toloza, esposo de Alexa Torrex, ingresó a la casa para sorprenderla y expresarle su respaldo frente a la competencia. Durante su intervención, le pidió que continuara jugando sin modificar su esencia y aseguró que la esperaría afuera para casarse con ella.

Sin embargo, el mensaje también tuvo un tono directo hacia Juanda Caribe. Jhorman cuestionó comentarios que, según su versión, se habrían hecho sobre el físico de una mujer dentro del reality y pidió que no se emitieran ese tipo de opiniones.

Estoy hablando con usted, Juanda Caribe. Porque a usted le falta tener los de un hombre de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer...

Jhorman Toloza visita a Alexa Torrex en el congelado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El momento dejó a Alexa visiblemente afectada. Una vez terminó la dinámica y recuperó el movimiento, se acercó a la puerta gritando para despedirse de su prometido, recordándole su amor.

¿Cómo respondió Juanda Caribe?

Minutos después, Juanda Caribe decidió hablar del tema dentro de la casa. El comediante negó la acusación y sostuvo que sus comentarios fueron sacados de contexto. También expresó preocupación por las repercusiones externas que podrían afectar su imagen y la de su familia.

Juanda Caribe habló sobre el incidente con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Juanda explicó que, en su versión, nunca tuvo la intención de referirse de manera despectiva al físico de ninguna mujer y que lo dicho durante la visita lo sorprendió.

Estas declaraciones dieron paso a una conversación directa con Alexa Torres.

¿Cómo fue el enfrentamiento de Alexa Torrex y Juanda Caribe?

El enfrentamiento ocurrió en la sala principal, donde Juanda le reclamó a Alexa por no intervenir durante el mensaje de Jhorman. Según se vio en la transmisión, él le pidió explicaciones sobre por qué permitió que se hicieran esas acusaciones sin aclarar la situación en ese momento.

Alexa respondió que no iba a desautorizar a su prometido en plena dinámica y que, desde su perspectiva, el señalamiento tenía fundamento. También le manifestó que, si se sintió aludido, debía revisar lo que había dicho días atrás dentro de la convivencia.

Como respuesta, negó haber atacado a alguien y sostuvo que los comentarios no son ciertos. Frente a la acusación, aseguró que si existía un clip en el que se evidenciara lo mencionado, abandonaría el reality por decisión propia.