Elianis Garrido se viste de luto tras lamentable pérdida: “Te reciba con amor”

Con un desgarrador mensaje, Elianis Garrido sorprendió al revelar la lamentable pérdida de su ser querido.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere familiar de Elianis Garrido
Elianis Garrido comparte mensaje tras la muerte de un familiar cercano. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La reconocida actriz Elianis Garrido compartió un sentido mensaje para despedir a un familiar a través de sus redes sociales, una publicación que conmovió a millones de sus seguidores.

¿Cuál fue el sentido mensaje que compartió Elianis Garrido para su familiar?

La actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, compartió una imagen con un lazo de luto y la fotografía de la persona fallecida.

Aunque no reveló las causas de su fallecimiento, sí acompañó la publicación con un emotivo mensaje. “Que nuestro abuelo amado te reciba con amor”, escribió inicialmente, para luego dedicarle unas sentidas palabras de despedida a su familiar.

“Prefiero pensar siempre que aquellos que tienen la muerte del justo es porque han sido llamados por Dios antes de tiempo, quizá para nosotros, pero Dios siempre tiene sus razones, aunque no las comprendamos”, expresó la actriz.

Muere familiar de Elianis Garrido
Elianis Garrido comparte mensaje tras la muerte de un familiar cercano. (Foto: Freepik)

Además, añadió: “Abrazo con todo mi amor a toda la familia, a sus hijos, a sus hermanos, a todos en casa. Descansa en paz. Reúnete con mi tío en la paz de Dios. Seguro ahora toman chocolatico juntos”, palabras que dejaron a sus seguidores muy conmocionados tras la noticia.

¿Cómo reflexionó Elianis Garrido tras la muerte de su familiar?

Así mismo, Elianis Garrido dedicó un mensaje en su cuenta de X, donde compartió una reflexión sobre la vida y la muerte que también generó comentarios entre sus seguidores.

“Nos sorprende la vida. Nos sorprende la muerte. Planeamos como si el tiempo nos perteneciera. Acumulamos miedos, tristezas y aplazamos amores, viajes, alegrías, celebraciones, hasta la ropa linda y la vajilla perfecta”, escribió la actriz en su publicación.

Muere familiar de Elianis Garrido
Elianis Garrido comparte mensaje tras la muerte de un familiar cercano. (Foto: Freepik)

Por supuesto, la publicación generó cientos de reacciones tras el fallecimiento de su familiar, de quien se desconoce si se trata de un primo o si tiene otro grado de consanguinidad con Elianis Garrido.

En la red social X, los internautas enviaron mensajes de apoyo y palabras de aliento a la actriz y bailarina tras su lamentable perdida.

La bailarina y actriz barranquillera quien no suele compartir cosas personales en sus redes sociales sorprendió al revelar la noticia a sus seguidores.

 

 

