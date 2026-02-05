Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón reveló qué le dijo su novio antes de morir y lo único que hallaron de él tras el siniestro

Juliana Calderón abrió su corazón en entrevista y reveló qué le dijo su novio antes de morir y qué hallaron de él en el siniestro.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juliana Calderón, empresaria colombiana
Juliana Calderón abrió su corazón y reveló detalles de lo sucedido con su novio, Juan Manuel Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Juliana Calderón decidió revelar en una entrevista para una reconocida emisora qué le dijo su novio antes de morir en el siniestro donde también falleció Yeison Jiménez y qué objetos lograron recuperar de él en el lugar de los hechos.

¿Qué objetos recuperaron del novio de Juliana Calderón tras el siniestro aéreo en el que murió junto a Yeison Jiménez?

A casi un mes del siniestro aéreo en el que fallecieron Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo, entre ellos Juan Manuel Rodríguez, pareja de Juliana Calderón, la empresaria contó en el programa 'Los Impresentables' que, al conocer la noticia, viajó de inmediato a Boyacá.

Juliana Calderón, empresaria colombiana
Juliana Calderón rompió en llanto al recordar a su novio, Juan Manuel Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Allí relató que, mientras se encontraba en Medicina Legal, se reunió con Sonia Restrepo, pareja del artista caldense, y con los familiares de las víctimas.

En medio del relato, rompió en llanto al recordar que a la madre del joven le entregaron los aretes y una cadena que fueron hallados en su cuerpo, lo que la llevó a cuestionarse que no podía creer lo que estaba pasando.

De igual manera, sorprendió al narrar lo que le había dicho Juan Manuel días atrás antes de lo ocurrido.

¿Qué le dijo Juan Manuel Rodríguez a Juliana Calderón antes de morir?

Según contó Juliana en ese mismo espacio, en una ocasión en la que compartieron algunas copas, su novio le confesó que sentía que iba a morir y que le dolía dejar a su hija, a su abuela, a su mamá y a toda su familia.

Por lo que, al recordar esas palabras, Juliana confesó que en su momento cuestionó a Dios con ira por lo sucedido; pero que con el tiempo y más calma, aseguró que logró comprender que sus planes eran perfectos.

Juliana Calderón, empresaria colombiana
Juliana Calderón confesó que sintió ira con Dios por lo sucedido con su novio. (Foto: Canal RCN)

¿Quién era el novio de Juliana Calderón?

El novio de Juliana Calderón era Juan Manuel Rodríguez, primo del cantante Yeison Jiménez y quien se desempeñaba como su productor visual dentro del equipo de trabajo. El joven también había iniciado recientemente un emprendimiento en óptica, enfocado en la venta de lentes.

Su relación con la empresaria se mantuvo en privado y solo salió a la luz tras el siniestro aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, cuando Juliana decidió compartir públicamente detalles de su historia y despedida.

