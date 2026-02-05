Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo compartió emotivo mensaje de Tatán previo a su aniversario

Maleja Restrepo conmovió a sus seguidores tras compartir un mensaje de Tatán donde resalta la paciencia, el apoyo y la fe en sus sueños.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maleja Restrepo no encuentra la tapa de los portacomidas.
Maleja Restrepo muestra su frustración por no encontrar las tapas de los recipientes para guardar comidas. (Foto Canal RCN)

Maleja Restrepo volvió a conectar profundamente con sus seguidores al compartir un momento íntimo y reflexivo en sus historias de Instagram.

Esta vez, la actriz y presentadora decidió publicar un mensaje escrito por su esposo, el deportista Tatán Mejía, en el que él resaltaba no solo sus talentos, sino también la paciencia, la constancia y el amor con el que han construido su relación a lo largo del tiempo.

¿Por qué para Maleja Restrepo creer en la pareja puede cambiarlo todo?

Maleja acompañó el mensaje con una reflexión personal en la que subrayó la importancia de creer en la otra persona de manera incondicional, según expresó, una relación sólida no se construye solo desde los momentos felices, sino también desde la confianza que se deposita en el otro cuando aparecen las dudas, las “locuras” o los sueños que parecen imposibles.

La presentadora destacó que sentir que alguien cree en ti, incluso cuando tú misma estás llena de interrogantes, puede marcar una diferencia definitiva en el rumbo de la vida.

¿Cómo influye el apoyo emocional de Maleja Restrepo en los sueños personales?

En sus historias, Maleja fue honesta al reconocer que muchos de sus sueños quizá no habrían llegado a concretarse sin la presencia constante de su esposo.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo tienen un acuerdo de no pelear en público
Maleja Restrepo compartió un mensaje de Tatán Mejía donde él resalta su paciencia y amor dentro de la relación. (Foto Canal RCN)

Explicó que el acompañamiento emocional no siempre se traduce en grandes gestos, sino en la capacidad de estar, escuchar y sostener al otro incluso cuando el camino se vuelve incierto.

Esta confesión resonó con fuerza entre sus seguidores, quienes se sintieron identificados con la idea de que una pareja puede convertirse en un impulso silencioso pero decisivo.

¿Por qué para Maleja Restrepo es tan importante elegir bien a la persona que te acompaña?

La actriz aprovechó el momento para dejar una reflexión recurrente en su comunidad digital, elegir a una pareja incondicional es una de las decisiones más importantes de la vida.

Más allá de las cámaras: así vive Maleja Restrepo el amor y la gratitud en familia.
Maleja aseguró que el respaldo incondicional ha sido clave para materializar muchos de sus proyectos personales. Foto Canal RCN

En su experiencia, contar con una pareja que impulse, motive y confíe ha sido fundamental para crecer, reinventarse y mantenerse fiel a lo que siente.

Maleja Restrepo no solo compartió un gesto romántico, sino que abrió un espacio de reflexión sobre las relaciones conscientes, el apoyo mutuo y la importancia de rodearse de personas que sumen.

