Aida Victoria y Andy Rivera avivaron rumores de romance con comprometedor video

Andy Rivera compartió un video junto a Aida Victoria Merlano en el que fue cuestionado por su relación con Xime Mua.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano, una de las figuras del panorama digital que constantemente acapara la atención en rede sociales, nuevamente causó furor al protagonizar sorpresiva escena junto al cantante Andy Rivera en una publicación que hicieron recientemente juntos.

¿Aida Victoria Merlano y Andy Rivera están juntos? Este es el video que causó furor en redes

En la últimas horas, la misma creadora de contenido reapareció una vez más en su cuenta oficial de Instagram, para compartir una particular imagen que corresponde a un pantallazo que tomó de un video en el que se le observa bastante cercana al cantante de música urbana, "¿Ya vieron el tiki toki?", escribió.

En el comentado video que rápidamente dio de qué hablar entre los internautas, se puede apreciar en un primer momento a Andy haciendo lipsync de lo siguiente: "Papi si a usted le gusta una chimbita vaya por ella".

Segundos después aparece Aida Victoria recostada sobre una pared, en la que más tarde es "acorralada" por el cantante quien continúa "dando consejos" de cómo conquistar a la mujer que les gusta, mientras la mira fijamente a los ojos.

¿Por qué dicen que hay química entre Aida Victoria Merlano y Andy Rivera?

Como era de esperarse, la aparición de la influencer y el cantante urbano generó una ola de reacciones y especulaciones, pues para muchos fue evidente la cercanía entre ambos y la química que derrochó el audiovisual.

"No sé porqué ellos nunca terminaron juntos", "Lo siento Xime Mua, pero es que Aida es Aida", "Ni con Xime se atrevió hacer este tipo de videos", "Me dio una rabia", "Andres Felipe estos celos me hacen daño me enloquecen", "Al final, solo usó a Xime Mua", son algunos de los más de 700 comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por su parte, Merlano no dudó en aclarar en el mismo post, que todo se trata de contenido, esto debido al gran número de mensajes en los que los vincularon sentimentalmente.

Cabe señalar que, otro de los comentarios que se repitió estuvo relacionado con la relación de Andy Rivera y la creadora de contenido Xime Mua, pues hace algunos meses el intérprete confirmó su noviazgo con la joven, situación que llevó a que muchos cuestionaran si aún siguen juntos.

