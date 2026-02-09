Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador video en Europa: "hace 7 años"

A casi un mes desde que el país se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, siguen saliendo a la luz estremecedores videos con los que familiares y amigos lo recuerdan conmovidos por su ausencia.

¿Cuál fue el video inédito de Yeison Jiménez que compartió su hermana en redes sociales?

En medio del duelo por la pérdida de su hermano, Lina Jiménez recientemente compartió un video con el que trajo a su memoria un momento que será recordado para siempre y en el que mostró cómo su hermano se abría un espacio importante en el música a nivel internacional.

"Hace 7 años cumpliendo sueños en Europa", escribió la mujer por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que frecuentemente comparte pequeños instantes de lo que fue Yeison en vida.

¿Cómo lucía Yeison Jiménez años atrás cuando empezó a alcanzar fama en su carrera musical?

En el audiovisual, que rápidamente captó la atención de sus miles de seguidores, se puede apreciar con detalle al fallecido cantante sobre un escenario, interpretando su canción 'Así Soy Yo', uno de los grandes éxitos musicales que lo llevó a posicionarse en la escena musical del país.

Lina Jiménez reveló video de Yeison Jiménez en Europa. Foto | Rodrigo Varela.

En ese entonces, cuando la música de Jiménez no solo se escuchaba en Colombia, sino que ya empezaba a traspasar fronteras llegando a otros lugares del mundo, él tenía 27 años, una edad en la que ya había alcanzado consolidarse como una de las grandes promesas de la música popular.

¿Cómo ha llevado el duelo la familia de Yeison Jiménez luego de su trágica muerte?

Desde aquel sábado 10 de enero cuando se confirmó que el cantante iba en la avioneta que se accidentó en zona rural de Paipa, han sido muchas las manifestaciones de dolor entre seguidores del artista, sin embargo, sus familiares más cercanos como su hija mayor y sus hermanas, han sido quienes constantemente publican desgarradores videos y mensajes con los que expresan su profundo dolor por su pronta partida.

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo. Foto | Canal RCN.Sonia Restrepo, quien no se pronunció en redes frente a su pérdida, sí se ha mostrado bastante afectada desde entonces, esto luego de hacer varias apariciones públicas en los homenajes y exequias que se hicieron para despedirlo.