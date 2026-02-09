Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Sara Uribe se pronunció tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, esto dijo

Thomas Uribe, hermano de Sara Uribe, rompió el silencio para dar su opinión y dirigirse al público de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
Hermano de Sara Uribe se pronunció tras su eliminación. Foto | Canal RCN.

En el capítulo del pasado domingo 8 e febrero, se vivió una eliminación doble en La casa de los famosos Colombia, que en esta oportunidad dejó por fuera de la competencia a Sara Uribe y Marilyn Patiño.

¿Qué dijo el hermano de Sara Uribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026?

Como era de esperarse, la salida de ambas participantes provocó una ola de reacciones en redes sociales, pues muchos consideraban que todavía tenían mucho que aportarle al juego, especialmente por sus personalidades y el contenido que estaban generando cada una en el reality.

A raíz de la decisión que tomó el público, Thomas Uribe, hermano de Sara Uribe, se pronunció en las últimas horas para dar a conocer su opinión sobre lo que ocurrió durante la gala de eliminación en la que se anunció su salida de la casa.

"Todo el 'Team Sara Uribe', mi Dios les pague, gracias, gracias por estar siempre pendiente de nosotros, de la mujer poderosa que apoyaron, que respetaron y que quisieron, no pasa nada, ahora empezó nuestra historia, nuestra vida, nuestra realidad, es un reality", fueron las palabras del joven.

¿Cómo reaccionó el hermano de Sara Uribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con Thomas, la verdadera vida está afuera del reality en donde están todos los seres humanos, haciendo énfasis en que entiende que es parte del programa y que tomó la salida de su hermana con completa tranquilidad.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
Thomas Uribe se pronunció tras la eliminación de Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Así mismo, reiteró en varias oportunidades su agradecimiento inmenso hacia cada una de las personas que con su apoyo mantuvo a Sara al interior de la competencia, pues sin su respaldo no habría sido posible.

"Les doy miles de gracias a todos, a las tías, a la abuela, al abuelito, al tío, a todos gracias por apoyarnos, somos poderosas y poderosos", afirmó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

Por su parte, seguidores del joven, no dudaron en sumarse a la conversación para dejar ver su punto de vista frente a lo ocurrido.

"Tan lindo ese hermano de Sara, es un hermano orgulloso", "Sara eres única", "Me dolió mucho que haya salido Sarita, pero también me alegro que va estar con su pequeño que tanto la necesita", "Sara hermosa me dolió que salieras, eres una gran mujer", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, seguidores de la modelo y empresaria paisa, esperan poder conocer de primera mano su pronunciamiento luego de sus primeras horas afuera de la casa más famosa del país.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
Así reaccionó hermano de Sara Uribe tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
