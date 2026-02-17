Manuela QM mostró a su bebé en control y dejó ver detalle que llamó la atención, ¿estuvo Blessd?

Manuela QM reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores cómo fue su reciente cita de control prenatal, un momento especial que generó múltiples reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Qué mostró Manuela QM tras su cita médica prenatal?

La influencer colombiana mostró algunos detalles de este importante proceso y llamó la atención por un aspecto en particular, muchos usuarios se preguntaron si estuvo acompañada por el cantante Blessd.

A través de sus redes sociales, Manuela publicó un video en el que relató cómo vivió esta nueva consulta médica, un espacio que, según explicó, esperaba desde hacía más de un mes.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

En el video se le ve emocionada mientras comenta que se trataba de una cita especial dentro de su proceso de embarazo.

“Me siento demasiado feliz”, expresó la influencer al inicio del video, donde también dejó ver parte del seguimiento médico y algunos momentos relacionados con la revisión.

Durante la grabación, Manuela explicó que este tipo de controles le permiten conocer cómo va evolucionando su bebé y seguir de cerca su crecimiento.

Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP)

Uno de los instantes que más llamó la atención fue cuando mostró parte de la ecografía, asegurando que el resultado del control fue positivo.

“Hoy se dejó ver perfecto, amo mi bebé, ya quiero que nazca”, comentó mientras compartía con emoción la noticia a sus seguidores.

¿Por qué los seguidores se preguntaron si Blessd estuvo presente en la cita de Manuela QM?

Aunque Manuela explicó que considera este proceso como algo muy personal, decidió compartir algunos detalles con quienes la siguen en redes sociales.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

Sin embargo, lo que generó controversia entre los internautas fue que en el video no se observó la presencia de Blessd, lo que llevó a varios usuarios a dejar comentarios al respecto.

Entre las reacciones se leyeron mensajes en los que algunos seguidores señalaron que parecía haber asistido sola a la cita médica, mientras otros especularon sobre quién la acompañaba. Comentarios como: “Fue solita a la cita” o “No se sabe, ni siquiera mostró”.

Estas reacciones también surgieron luego de que recientemente se difundieran conversaciones que habrían involucrado al cantante con una modelo, situación que generó rumores de ruptura.

Además, recientemente Manuela eliminó varias publicaciones en las que aparecía junto a Blessd.