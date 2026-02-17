Maiker quedó congelado al recibir una visita muy especial en La casa de los famosos, con regalo incluido.

Este martes 17 de febrero se llevó a cabo un nuevo ‘congelado’ dentro de La casa de los famosos Colombia en donde Maiker Smith fue el feliz afortunado en recibir una visita muy especial que llegó a reconfortarlo en medio del caos que ocasiona la competencia de la novela de la vida real.

¿Quién visitó a Maiker Smith en el ‘congelado’ de La casa de los famosos Colombia?

Por primera vez en la historia de La casa de los famosos Colombia se vivió un ‘congelado’ por partida doble en donde Maiker Smith fue uno de los felices afortunados en recibir la visita de su mejor amigo Leymar, quien ingresó al lugar con una energía que dejó a todos con una gran sonrisa.

La inesperada reacción de Maiker al recibir a su novia en un 'congelado'. (Foto Canal RCN).

Pues no pasó ni un segundo desde que Leymar pisó La casa de los famosos Colombia que comenzó a lanzar comentarios divertidos que terminó ganándose a todos. Para suerte de Maiker tuvo la fortuna de quedar sentado en un espacio amplio que permitió a su visita tomar asiento.

Leymar le expresó a Maiker que todos en casa estaban bien y que no tenía por qué preocuparse, así como también expresó su admiración.

“Te admiro mucho, eres una persona muy valiente, así como todos ustedes, porque se necesita mucho coraje para meterse acá a exponerse con sus errores, con sus fallas”, comentó.

Así mismo, le recordó su brillo para que continuara creando contenido dentro de La casa de los famosos Colombia tal y como solo él sabe hacerlo y con el que enamoró a Colombia antes de ingresar al reality.

“Maiker, las cámaras, habla de cómo te sentís, qué pensás, todo ahí en la cámara, ¡dale con toda!”

¿Cómo reaccionó Maiker Smith a la visita de su novia en el ‘congelado’ de este martes 17 de febrero?

Con tal solo escuchar la voz de su mejor amigo, Mayker no pudo evitar reírse sin moverse del lugar para así evitar una sanción. Sin embargo, las risas se convirtieron en lágrimas debido a las palabras que el joven le expresó.

Una vez El Jefe anunció que ya podían moverse, Maiker recibió todo el amor de sus compañeros, quienes no dudaron en levantarse de sus asientos y reconfortarlo con un gran abrazo como acostumbran en cada congelado.