Los famosos obtuvieron un presupuesto completo y Alexa Torres se llevó un gran poder

Este martes 17 de febrero se realizó la sexta prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia. Los participantes se enfrentaron a una conocida melodía que seguramente marcó su infancia, pero que esta vez los puso al límite para asegurar los puntos necesarios para su alimentación.

¿Cuántos puntos obtuvieron en la prueba de presupuesto?

Tras varias horas escuchando una y otra vez la misma canción, durante la gala de este martes Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron que los participantes obtuvieron un total de 700 puntos.

Así fue la inesperada prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

La prueba consistió en permanecer dentro de una habitación hasta nueva orden, mientras sonaba una canción infantil que marcó a varias generaciones. Todo estaba ambientado como una fiesta infantil y los concursantes tenían acceso a diferentes accesorios de celebración.

Los participantes ingresaron en parejas en intervalos de 20 minutos. Si alguno salía antes de que sonara la alarma, el equipo perdía 100 puntos. Sin embargo, poco a poco, Maiker y Juanda Caribe, quienes fueron los primeros en ingresar, crearon sus propias reglas para hacerla aún más divertida y dinámica.

¿Qué participantes acudieron a la alacena y qué salió en el sobre de las tentaciones?

Aunque Beba es la líder de la semana, decidió que el grupo debía escoger a los dos famosos que ingresarían a la alacena para mercar los alimentos. Tras deliberar, concluyeron que Alexa Torres y Maiker Smith serían los encargados.

Una vez dentro, ambos se enfrentaron a los sobres de las tentaciones, pero solo uno podía quedarse con el beneficio. Después de un rápido juego de piedra, papel o tijera, la cantante resultó ganadora y obtuvo un poder clave: vetar la salvación de un nominado.

Según explicó Carla Giraldo y Marcelo Cezán, esto significa que el próximo miércoles 18 de febrero, cuando ya esté definida la placa parcial, Alexa Torres podrá ponerle candado a uno de los participantes en riesgo y enviarlo directamente a la gala de eliminación.