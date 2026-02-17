¡Congelados! Nicolás Arrieta recibió la visita de su novia: lanzó advertencia a Manuela Gómez

Los ‘congelados’ no paran en La casa de los famosos Colombia y en esta ocasión se llevó por partida doble en donde Nicolás Arrieta resultó ser uno de los beneficiados en esta dinámica al recibir a su novia.

¿Cómo fue el reencuentro entre Nicolás Arrieta y si novia en La casa de los famosos?

Una nueva gala le dio a Nicolás Arrieta la oportunidad de reencontrarse con su novia en La casa de los famosos Colombia, quien desde su ingreso al reality ha manifestado públicamente su apoyo incondicional al influenciador.

Así reaccionó Nicolás Arrieta cuando su novia llegó de sorpresa. (Foto Canal RCN).

La joven ingresó al lugar para dedicarle unas emotivas palabras que lo reconfortaron en medio de una competencia que cada vez se torna más exigente. Además, aprovechó el momento para hacer uno que otro comentario gracioso que por poco provoca una gran carcajada del creador de contenido.

Como detalle especial, le entregó un oso de felpa que guardaba en su interior un mensaje grabado con su propia voz, en el que le expresaba cuánto lo ama, junto con un arreglo floral acorde a sus gustos.

Sin embargo, la visita no estuvo exenta de picardía. La novia de Nicolás también lanzó una advertencia en tono de broma a Manuela Gómez, en medio del shippeo que circula en redes sociales entre ambos: “Cuidado, Manuela. No mentiras, jaja”.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta al ver a su novia en La casa de los famosos Colombia?

La novia de Nicolás Arrieta decidió ingresar a La casa de los famosos en completo silencio aumentando aún más la tensión de saber quién ingresaría como visitante y sobre todo a quién visitaría, por tal razón la reacción de Nicolás Arrieta fue completamente emocionante, pues el joven influenciador abrió sus ojos para expresar su sorpresa. Así mismo, soltó una que otra sonrisa a medida que su novia le dirigía sus palabras.

Una vez la joven dejó la casa de El Jefe los participantes pudieron moverse con total libertad por lo que varios de ellos no dudaron en levantarse a abrazar al creador de contenido para terminar de reconfortarlo con tan emotiva visita.