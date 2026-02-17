Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torres revela secretos en la estrategia de Karola tras inconvenientes en La casa de los famosos

Alexa Torres revela la estrategia de Karola en La casa de los famosos Colombia tras recientes discusiones con ella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa y Nicolas conversan tras lo ocurrido con Karola en la casa de los famosos
Alexa destapa estrategia de Karola en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Los días transcurren en La casa de los famosos Colombia y los participantes viven una ola de emociones que mantiene a los televidentes atentos a cada movimiento.

Las dinámicas, alianzas y confrontaciones se han vuelto el centro de conversación dentro de la casa, mientras los participantes tratan de mantenerse estratégicos y al mismo tiempo gestionan sus emociones.

¿Qué le contó Alexa a Nicolás sobre Karola en La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta se acercó a Alexa Torres para hablar sobre algunas situaciones recientes que han generado tensión dentro del grupo y durante la conversación se reveló la estrategia que Karola podría estar siguiendo.

Alexa le explicó a Nicolás que Karola, al tener información del exterior, la estaba utilizando a su favor para sus propios intereses.

La influencer recordó que, durante una dinámica reciente en la que el grupo debía ponerse de acuerdo, decidió no expresar sus ideas como medida de precaución tras recientes señalamientos.

Esta decisión provocó un nuevo inconveniente con Karola, ya que previamente Alexa y Alejandro Estrada habían comentado que no les gustaba la actitud que Karola había mostrado con los demás participantes de ‘calma’.

Sin embargo, tras haber entrado a la casa y lanzado fuertes acusaciones, Karola comenzó a acercarse a ellos, generando confusión entre los de ‘Tormenta’.

Cuando Karola se acercó y notó que se hablaba de ella, Alexa y Alejandro optaron por quedarse callados, lo que desató un pequeño conflicto.

¿Cómo actuó Nicolás tras la conversación con Alexa?

Luego de esta conversación, Nicolás decidió contar a los de calma sobre lo que había ocurrido entre Alexa y Karola.

Sin embargo, aclaró que lo compartía con la intención de que conocieran los hechos y no para generar conflictos adicionales y que no lo tomaran a su favor tras la reacción de Valentino.

Y es que el ambiente entre Karola y Alexa sigue tenso, ya que en varias ocasiones Karola ha intentado desatar un nuevo conflicto. Sin embargo, Alexa ha procurado mantenerse tranquila.

Después de la situación, Alejandro Estrada le aconsejó a Alexa que continuara manteniendo la calma, explicándole que Karola solo buscaba generar conflicto y que lo mejor era no entrar en provocaciones.

