Así respondió Manuela QM cuando le preguntaron por su relación con Blessd: ¿qué dijo?

Manuela QM continúa en el centro de la conversación en redes sociales tras la filtración de unos supuestos chats en los que se menciona al cantante urbano Blessdjunto a una modelo.

¿Qué dijo Manuela QM durante su transmisión en vivo sobre Blessd?

Desde entonces, la influencer ha sido tema frecuente entre los internautas, quienes siguen atentos a cada una de sus publicaciones y apariciones en redes sociales.

Además, los rumores sobre una posible ruptura se intensificaron luego de que algunos seguidores notaran cambios en su perfil, especialmente tras la eliminación de varias fotografías en las que aparecía junto al artista.

Este movimiento generó comentarios y especulaciones entre los internautas, quienes comenzaron a analizar cada detalle de su actividad en redes sociales.

Manuela QM reaccionó a preguntas sobre Blessd en un en vivo: esto fue lo que dijo. (Foto: AFP)

En medio de este contexto, Manuela QM decidió realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta personal de TikTok, donde respondió a algunas preguntas de sus seguidores.

Durante la conversación, abordó diferentes temas relacionados con su embarazo, uno de los aspectos que más curiosidad ha generado entre quienes la siguen.

Manuela comentó que no realizará una revelación de género tradicional, ya que en una de las ecografías ya habrían conocido esta información, pero si hará con su familia el baby Shower.

Asimismo, mencionó que el nombre del bebé ya está definido, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

¿Cómo reaccionó Manuela QM ante las preguntas sobre su relación con Blessd?

Aunque varios usuarios aprovecharon el espacio para preguntarle directamente sobre su situación sentimental, Manuela evitó dar respuestas concretas relacionadas con Blessd.

En cambio, Manuela QM, expresó que hablaría cuando todo estuviera más calmado, dejando abierta la posibilidad de pronunciarse en otro momento sobre lo que ha pasado con el cantante urbano paisa.

Durante la transmisión la influencer también dejó frases que algunos seguidores interpretaron como referencias indirectas a la situación actual.

A través de sus historias de Instagram lanzó una pulla con la frase: “hacerse la loca”, comentario que generó diversas reacciones entre los internautas y que posteriormente borró. Además, algunos usuarios la criticaron, pues para muchos solo se trataría de marketing la situación, ya que el cantante lanzó recientemente una nueva canción.