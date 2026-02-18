Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara mostró su deseo de llorar por no poder ver a su hija: esto le ocurrió

Paola Jara reveló las razones que no le han permitido estar con su hija y manifestó su gran deseo de llorar por no poder verla.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija
Paola Jara confesó que quiso llorar por no poder ver a su hija.

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron el nacimiento de su hija Emilia, quien se convirtió en madre primeriza a la artista, mientras que es la quinta heredera de su padre.

Desde la llegada de la pequeña a la vida de los cantantes de música popular, ambos han revelado en sus redes sociales como han vivido esta etapa que ha transformado su cotidianidad, pues, de hecho, Paola hasta ahora regresó a los escenarios tras su parto.

Sin duda, volver a trabajar y alejarse de su hija no ha sido fácil y ha dicho en repetidas ocasiones lo mucho que la extraña.

¿Qué pasó con Paola Jara que no pudo llegar a ver a su hija?

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, Paola Jara les confesó a sus seguidores de Instagram que desde la media noche había estado esperando su vuelo en el aeropuerto, pero cada vez lo retrasaban más y más.

Paola Jara confesó que quería llorar por no poder ver a su hija
Paola Jara reveló la razón por la que no pudo ver a su hija.

Así mismo, la artista reveló su angustia y sus deseos de llorar porque no ha podido llegar a ver a su pequeña hija, a quien se supone vería en horas de la mañana, sobre las 9:00, según sus planos.

De hecho, en otra historia, Paola conmovió al revelar que su niña está cumpliendo 3 meses de nacida y al estar lejos, pues se le hace más difícil hacerse a la idea de no poder verla pronto.

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya revelaron la identidad de su hija Emilia?

En los últimos días, Paola Jara reveló una foto de su pequeña bebé a través de sus historias de Instagram, en donde dejó ver más detalles de su apariencia, pues ya se ve muy grande y, además, tiene la misma cabellera que su mamá, o sea, abundante y negra.

Paola Jara reveló la razón por la que no pudo ver a su hija
Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija.

Esto generó reacciones en sus seguidores, quienes resaltaron este gran parecido entre las dos.

Por otro lado, la cantante ya había mencionado que no sabía si mostrar la carita de su hija, ya que no le parece correcto, pues ellos como padres son conscientes que esto es exponerla y que la niña, al ser tan pequeña, no sabe que otros la están viendo.

Esto lo dijo Paola al contestarle a un seguidor que le preguntó si llegará el día en que ella o Jessi Uribe decida presentarla oficialmente a sus fanáticos.

