Hermana mayor de Legarda se casó y fue su lujosa boda

María Legarda contrajo matrimonio en Medellín y reveló las primeras imágenes de la ceremonia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Maria Legarda boda
María Legarda mostró cómo fue su boda/AFP: Amy Sussman/Canal RCN

La influenciadora María Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda, contrajo matrimonio con el representante artístico Nard Tyler.

¿Cómo fue la boda de María Legarda?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con fotografías en las que mostró cómo fue su lujosa boda.

matrimonio de maria legarda

En las instantáneas se le ve luciendo un elegante vestido de color blanco, con el que logró resaltar su figura.

Según las imágenes el matrimonio se llevó en un espacio en Medellín al aire libre, el cual estaba totalmente decorado de acuerdo con la ocasión.

Los novios posaron a la cámara desde diferentes lugares y demostrando no solo sus outfits, sino derrochando amor.

"Los Tylers", escribió la joven en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la boda de María Legarda?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de felicitaciones y elogios por este momento tan especial para ella.

boda de maria legarda

Destacaron lo bien que se veía y le desearon lo mejor en su matrimonio, señalando lo mucho que se merece ser feliz.

"Oh por Dios, la mejor boda de todas, el mejor día de mi vida", le comentó su hermana Daniela Legarda.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de que muestre más imágenes y cuente detalles de lo que fue su boda.

Cabe recordar que, la creadora de contenido se comprometió en matrimonio el pasado diciembre del 2024 tras una romántica propuesta en la que ella no dudó en dar el "sí, acepto".

A finales del 2025 María Legarda tuvo su despedida de soltera junto a su hermana y sus amigas en una paradisiaco lugar en Puerto Rico, donde mostró lo feliz que fue en dicha celebración.

Cabe destacar que, María Legarda ha sido bastante reservada con su relación, pues si bien ha compartido estos importantes momentos en su vida, no suele mostrarlo seguido y dar a conocer cómo es su romance, dejando esta parte de su vida en la mayor privacidad.

Por el momento, sus fanáticos están a la expectativa de cómo será su luna de miel.

