Koral Costa rompió en llanto tras recibir mensaje de Omar Murillo en pleno en vivo, esto dijo

Durante el programa Buen día Colombia, Koral Costa se mostró afectada y explicó la verdadera razón de su ruptura.

Koral Costa y Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Koral Costa tras emotiva dedicatoria de Omar Murillo. Foto | Canal RCN.

En medio del interés que continúa causando la ruptura entre Omar Murillo y Koral Costa, recientemente la expareja del actor se quebró en pleno programa en vivo tras recibir una sentida dedicatoria.

¿Cuál fue la sentida dedicatoria que recibió Koral Costa por parte de Omar Murillo tras su ruptura?

Durante la entrevista que Koral concedió a Buen día Colombia, matutino del Canal RCN, se sinceró frente a las cámaras para aclarar de una vez por todas cuál fue la verdadera razón por la que ambos terminaron, sin embargo, fue sorprendida por la producción al recibir un emotivo mensaje por parte del famoso 'Bola 8'.

"Tú sabes Koral, eres el amor de mi vida, Koral es la mejor mujer que yo me puedo conseguir, no existe una mujer como Koral", señaló el intérprete durante la grabación en la que dejó claro cuáles son sus sentimientos hacia esta mujer.

En medio de las declaraciones de su expareja, Costa se mostró visiblemente afectada y entre lágrimas continuó escuchando todo lo que Omar tenía por decir respecto a esta difícil decisión que hoy los tiene separados.

Omar Murillo y Koral Costa en Buen día Colombia.
Koral rompió en llanto tras recibir mensaje de Bola 8. Foto | Canal RCN.

¿Koral Costa rompió en llanto tras dedicatoria de Omar Murillo?

De acuerdo con 'Bola 8', apodo con el que es conocido, aunque no ha sido nada fácil mudarse a otro país para iniciar una nueva vida, ha sido retador y emocionante poder cumplir con sus sueños, además, insistió en el amor que siente por Karol y lo mucho que la extraña aunque su mente se mantenga ocupada.

"Ella sabe lo cual, lo mucho y lo mayúsculo que yo la amo, y bueno, que siempre le deseo lo mejor, ella sabe que aquí estoy para ella, la vida es así, Koral te amo, ella sabe lo que siento por ella y lo que estoy dispuesto a hacer por ella", comentó.

Por su parte, la también actriz, se mostró conmovida por las palabras del hombre con el que sostuvo una relación por 18 años, dejando ver que, él también es el amor de su vida y que es un ser humano irrepetible.

Koral Costa y Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia.
Koral Costa rompió en llanto tras sorpresivo mensaje de Omar Murillo. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Omar Murillo se fue del país? Esta es la razón

Cabe señalar que, la razón por la que Omar decidió abandonar el país y poner fin a la relación que llevaba con Koral, responde a que hoy en día se encuentra en Europa estudiante cine y televisión en una de las academias más prestigiosas de España, una nueva oportunidad que llegó a su vida y que no estuvo dispuesto a desaprovechar.

