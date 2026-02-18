Sara Uribe y Marilyn Patiño cuestionan la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

El pasado domingo 8 de febrero, Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron las eliminadas de La casa de los famosos Colombia 2026, luego de haber estado juntas por toda una semana, el público eligió y ellas fueron quienes menos porcentaje y apoyo recibieron.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

Debido a que pasaron tanto tiempo juntas, ambas mujeres se volvieron muy unidas e incluso, afuera quedaron como buenas amigas, de hecho, Marilyn se sorprendió de lo bien que Sara le cayó durante el programa.

Tras su salida de la competencia, las dos exparticipantes estuvieron en un live, en donde hablaron varias cositas sobre los famosos que están en la casa.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Qué dijeron Marilyn Patiño y Sara Uribe de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

En un live que hizo Sara Uribe a través de su cuenta oficial de Instagram, invitó a Marilyn Patiño para que participara y hablaran un poco sobre lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sara Uribe y Marilyn Patiño no se guardaron nada y hablaron sobre Karola.(Foto: Canal RCN)

Primero, la presentadora no dudó en preguntarle a la actriz sobre el beso que le dio a Renzo Meneses durante el carnaval de Barranquilla, a lo que ella respondió que un “besito no se le niega a nadie”.

Luego pasaron a hablar sobre algunos participantes del programa y ahí mencionaron a Karola, pues Marilyn dijo que se sintió decepcionada de ella.

Artículos relacionados La casa de los famosos Nicolás Arrieta revela que ni la visita de su novia puede romper su relación con Manuela Gómez

¿Por qué Marilyn Patiño dijo que se sintió decepcionada de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

Justo un día después de que Sara Uribe y Marilyn Patiño fueron las eliminadas de La casa de los famosos Colombia 2026, Karola Alcendra ingresó a la competencia y ese mismo día revolucionó la casa al discutir con Valentino Lázaro.

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionan a la participación de Karola en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De hecho, las tres mujeres se cruzaron en los medios del Canal RCN y allí se conocieron, por eso mismo, la actriz tenía la fe depositada en Karola, porque se supone que ella llegaría a exponer a los “muebles” de la competencia y resultó siendo amigas de sus supuestos enemigos.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras escuchar que Marilyn Patiño se sintió decepcionada de Karola porque se hizo amiga de sus supuestos enemigos, Sara Uribe criticó que Alcendra causó problemas solo dos días y el resto de tiempo solo ha sido amiga de quienes no se llevaría bien.

Así mismo, la presentadora le quiso decir “morr0nga”, al expresar que eso era lo que le decían a ella, pero eso resultó siendo otra.