Nicolás Arrieta revela que ni la visita de su novia puede romper su relación con Manuela Gómez

En la noche del martes 17 de febrero, el jefe llevó a Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta a los congelados en La casa de los famosos Colombia 2026 y la mujer deslumbró con su personalidad y belleza.

Durante su visita, la creadora de contenido hizo reír a más de uno en la competencia, con el comentario que le hizo a su novio sobre “cómo se puso esos jeans”, pero no se fue sin antes hacerle una advertencia a Manuela Gómez.

¿Cuál fue la advertencia de la novia de Nicolás Arrieta a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de dejarle un peluche, las flores y palabras hermosas a su novio Nicolás Arrieta, Manuela no podía salir de La casa de los famosos Colombia 2026 sin antes hacerle una advertencia a Manuela Gómez, diciendo que cuidado con él.

Nicolás Arrieta dejó inesperado comentario sobre Manuela Gómez tras congelado con su novia. (Foto: Canal RCN).

Claramente, esto lo hizo desde el sarcasmo, ya que afuera están shippeando al influenciador con la empresaria y, de hecho, ellos mismos se molestan dentro de la competencia.

Durante la gala, junto a Marcelo Cezán y Carla Giraldo, Manuela Ortiz dijo que le dijo eso a la compañera de su novio solo por molestar, pues dijo que quiso divertirse también, peor claramente ahí no hay problema con respecto a ese shippeo.

¿Qué le dijo Nicolás Arrieta a Manuela Gómez tras la visita de su novia en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, era de esperarse que la visita de la novia de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026 generaría algunas reacciones en Manuela Gómez y, de hecho, ella le dijo a su compañero que se le arrugó el corazón con el congelado.

Nicolás Arrieta reaccionó a la visita de su novia y su relación con Manuela Gómez. (Foto: Canal RCN).

Por eso mismo, el creador de contenido le respondió que ese era el objetivo del congelado, pero que su relación es “especial y que nada la romperá y están en contra de viento, marea, calma y tormenta”.

Las palabras de Nicolás no solo le causaron una carcajada a Manuela, sino a los televidentes y seguidores del programa, quienes no pudieron contener la risa ante la ocurrencia y coqueteo de él hacia su compañera; pues no es la primera vez que le hace ojitos y le sonríe.