Dani Duke mostró los resultados del impactante procedimiento estético que se hizo en el rostro

La influenciadora Dani Duke, causó impresión al mostrar cómo se veía su rostro en medio de la intervención.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dani Duke posando a la cámara - Mujer durante procedimiento estético.
Así quedó Dani Duke tras someterse a nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN - Freepik.

Dani Duke, una de las creadoras de contenido que frecuentemente capta la atención en redes sociales, recientemente impactó al mostrar detalles del último procedimiento estético que se hizo en su rostro.

¿Qué procedimiento estético se hizo Dani Duke en su rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influencer acumula millones de seguidores, sorprendió al revelar que, luego de escuchar muy buenas referencias de un procedimiento llamado ADN de Salmón, ella también decidió realizárselo con su especialista de confianza.

Antes de mostrar detalles de cómo se llevó a cabo la intervención, la joven compartió un video en el que mostró su piel completamente anestesiada, explicando además los múltiples beneficios de realizarlo.

Dicho esto, minutos después reapareció, esta vez desde la camilla de su doctora mientras era intervenida con una 4guja que iba punzando su cara, una imagen que no pasó desapercibida, especialmente por la manera en la que se ve su piel un poco inflamada por el procedimiento, "mi doc es una tesa", agregó.

¿Cómo quedó Dani Duque tras realizarse procedimiento estético en su rostro?

Luego de varias horas desde que se sometió al mencionado tratamiento, la antioqueña reapareció para nuevamente presumir su tez, en esta oportunidad un poco más desinflamada pero aún con marcas en varias zonas.

"Buenos días, así amaneció mi carita después del procedimiento del ADN de salmón ayer, obviamente se ven los 'chuzoncitos', mi piel es blanquita, es extremadamente sencsible, hoy no puedo hacer ejercicio", señaló.

Dani Duke en La casa de los famosos Colombia 2025.
Dani Duke impactó al mostrar los resultados de su nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con Dani, poco a poco les irá mostrando a sus seguidores todo el proceso de ver los efectos de este procedimiento, además, aseguró que no siente ningún tipo de dolor o molestia en su rostro en su rostro.

¿En qué consiste el procedimiento que se hizo Dani Duke en su rostro?

El procedimiento conocido como ADN de salmón es un tratamiento estético que utiliza fragmentos de ADN extraídos del salmón, específicamente polidesoxirribonucleótidos (PDRN), una sustancia altamente purificada y biocompatible con la piel humana.

Dani Duke posando a la cámara.
Este es el nuevo procedimiento estético que se hizo Dani Duke. Foto | Canal RCN.

Su principal objetivo es estimular la regeneración celular y mejorar la calidad de la piel desde el interior, promoviendo procesos naturales de reparación.

