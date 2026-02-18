Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez reveló doloroso mensaje del cantante para su primo

Hermana de Yeison Jiménez citó en sus historias un desgarrador mensaje que el cantante le dedicó a su primo fallecido.

Revelan el mensaje que Yeison Jiménez decía sobre Juan Manuel.
Sale a la luz conmovedora frase de Yeison Jiménez sobre su primo Juan Manuel. (AFP/ Eva Marie Uzcategui)

Colombia lleva más de un mes de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en medio de un accidente aéreo.

El artista iba con cinco integrantes más de su equipo, quienes también eran sus amigos y uno de ellos era su primo, se habla de Juan Manuel Rodríguez, quien además era novio de Juliana Calderón.

Sin duda, la pérdida del cantante no fue la única que dolió, sino la de sus amigos y familia, ya que juntos viajaban y recorrían no solo el país, sino el mundo entero.

Tras confirmarse que todos habían perdido la vida en el trágico suceso, eso generó un gran vacío en seis familias que, hasta hoy, siguen en un profundo dolor por la ausencia de sus seres amados.

¿Qué decía Yeison Jiménez de su primo Juan Manuel?

Juan Manuel Rodríguez tenía mucha cercanía con Yeison Jiménez, ya que era su productor audiovisual, pero, además, crecieron juntos y compartían los mismos genes porque son familia.

Hermana de Yeison Jiménez publicó desgarrador recuerdo junto a su primo
Revelan el mensaje que Yeison Jiménez decía sobre Juan Manuel. (Foto: Canal RCN)

Para los seres queridos del cantante, fue dura la doble pérdida, porque, además, sabían el gran amor que se tenía con Juan Manuel, por eso, Lina Jiménez, citó una conmovedora frase que habría dicho Yeison.

A través de sus historias de Instagram, la hermana del cantante reveló una desgarradora imagen de Yeison con su primo, pues en ella hay un collage con cuatro diferentes fotos en diferentes momentos de la vida.

Las imágenes reveladas causaron tanta nostalgia, debido a que había fotos de cuando ellos todavía eran unos niños.

En la historia, ella citó lo que algún día confesó su hermano: Juan Manuel no es primo mío, Juan Manuel es mi hijo, mejor dicho… lo adoro”.

Sale a la luz conmovedora frase de Yeison Jiménez sobre su primo Juan Manuel.
Hermana de Yeison Jiménez publicó desgarrador recuerdo junto a su primo. (Foto: Freepik)

¿Qué relación tenía el primo de Yeison Jiménez con Juliana Calderón?

Apenas se conoció sobre la muerte de Yeison Jiménez, salió a la luz que su primo Juan Manuel Rodríguez era el novio de Juliana Calderón, pero ella siempre lo mantuvo en secreto.

A través de sus redes y medios de comunicación, la empresaria reveló que su relación no fue tan fácil porque ambos vivían situaciones diferentes, pero que intentaban estar bien e incluso ella conocía los planes que él tenía para su futuro.

Es por esto que, Juliana confesó que Lina fue quien la llamó para informarle sobre la muerte de Juan Manuel y Yeison Jiménez.

