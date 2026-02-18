Se filtra video inédito de Yeison Jiménez a sus 19 años: así cantaba a capela

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos y uno de ellos su primo.

Sin duda, su inesperada partida generó una gran pérdida para la música popular en el país, ya que el cantante se estaba convirtiendo en uno de los más grandes del género, siendo comparado con Darío Gómez.

Tras su muerte, han salido a la luz varios recuerdos de Jiménez, como fotos y videos inéditas nunca antes vistos, lo que ha generado gran conmoción entre sus seguidores.

¿Cuál es el video inédito que salió de Yeison Jiménez antes de llegar a la fama?

En los últimos días, en redes sociales ha circulado un conmovedor video de Yeison Jiménez a sus 19 años, cantando una de sus composiciones en lo que parece ser una fiesta, pues en ese momento no era famoso y quizá, por su mente no pasaba el gran artista en que se convertiría.

Yeison Jiménez cantando a sus 19 años. (Foto: Canal RCN).

En el clip, el cantante interpreta una de sus canciones a capela, mientras que las personas a su alrededor le prestan atención y lo graban con emoción.

¿Cuáles otros recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz tras su muerte?

El famoso cantante partió de este mundo, pero su familia, amigos y seguidores han mantenido su legado vivo, a través de fotos, videos y hasta música nueva que él dejó grabada.

Yeison Jiménez cantando antes de ser famoso. (Foto: Freepik)

Ese fue el caso de Georgy Parra, quien sacó a la luz su última creación con Yeison Jiménez, llamada ‘Dime que sí’ y su video oficial hizo sacar unas cuantas lágrimas a quienes observaron con atención las tomas grabadas y generadas por la inteligencia artificial.

Mientras que, Maluma, también estrenó la canción que grabó con su colega, titulada ‘Con el corazón’, además, tras su lanzamiento, el reguetonero publicó imágenes inéditas de su encuentro con Yeison y hasta con su esposa.

Sin duda, en los dos escenarios, los seguidores y seres amados del artista se conmovieron profundamente, pues es como si Jiménez no hubiese partido de este mundo, pues precisamente, su legado es lo que lo mantiene vivo en el corazón de quienes alguna vez lo escucharon y conocieron.