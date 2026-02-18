Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se filtra video inédito de Yeison Jiménez a sus 19 años: así cantaba a capela

En redes ha circulado un video inédito de Yeison Jiménez a sus 19 años, cantando una de sus composiciones antes de ser famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yeison Jiménez cantando a sus 19 años
Video inédito de Yeison Jiménez cantando a capela. (Foto: Canal RCN).

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos y uno de ellos su primo.

Artículos relacionados

Sin duda, su inesperada partida generó una gran pérdida para la música popular en el país, ya que el cantante se estaba convirtiendo en uno de los más grandes del género, siendo comparado con Darío Gómez.

Tras su muerte, han salido a la luz varios recuerdos de Jiménez, como fotos y videos inéditas nunca antes vistos, lo que ha generado gran conmoción entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video inédito que salió de Yeison Jiménez antes de llegar a la fama?

En los últimos días, en redes sociales ha circulado un conmovedor video de Yeison Jiménez a sus 19 años, cantando una de sus composiciones en lo que parece ser una fiesta, pues en ese momento no era famoso y quizá, por su mente no pasaba el gran artista en que se convertiría.

Video inédito de Yeison Jiménez cantando a capela.
Yeison Jiménez cantando a sus 19 años. (Foto: Canal RCN).

En el clip, el cantante interpreta una de sus canciones a capela, mientras que las personas a su alrededor le prestan atención y lo graban con emoción.

Artículos relacionados

¿Cuáles otros recuerdos de Yeison Jiménez han salido a la luz tras su muerte?

El famoso cantante partió de este mundo, pero su familia, amigos y seguidores han mantenido su legado vivo, a través de fotos, videos y hasta música nueva que él dejó grabada.

Yeison Jiménez antes de ser famoso
Yeison Jiménez cantando antes de ser famoso. (Foto: Freepik)

Ese fue el caso de Georgy Parra, quien sacó a la luz su última creación con Yeison Jiménez, llamada ‘Dime que sí’ y su video oficial hizo sacar unas cuantas lágrimas a quienes observaron con atención las tomas grabadas y generadas por la inteligencia artificial.

Mientras que, Maluma, también estrenó la canción que grabó con su colega, titulada ‘Con el corazón’, además, tras su lanzamiento, el reguetonero publicó imágenes inéditas de su encuentro con Yeison y hasta con su esposa.

Sin duda, en los dos escenarios, los seguidores y seres amados del artista se conmovieron profundamente, pues es como si Jiménez no hubiese partido de este mundo, pues precisamente, su legado es lo que lo mantiene vivo en el corazón de quienes alguna vez lo escucharon y conocieron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija Paola Jara

Paola Jara mostró su deseo de llorar por no poder ver a su hija: esto le ocurrió

Paola Jara reveló las razones que no le han permitido estar con su hija y manifestó su gran deseo de llorar por no poder verla.

Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Gregorio Pernía mostró su bebé tras cumplir tres meses, ¿a quién se parece?

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor y le dedicó amorosas palabras.

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro Talento nacional

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro

Famosa exreina del carnaval de Barranquilla divide opiniones tras anunciar su compromiso con inesperada confesión.

Lo más superlike

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos

Juan Carlos Arango llamó la atención al hablar del hábito que le costará dejar al ingresar a La casa de los famosos

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

Río aparece en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro J Balvin

Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador