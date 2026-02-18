Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hombre le declaró su amor a Yaya Muñoz en pleno programa en vivo, ¿nuevo romance?

En medio del programa 'Tamo en Vivo', Yaya Muñoz fue sorprendida con romántica sorpresa y dedicatoria.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz posa sonriente a la cámara.
Yaya Muñoz recibió romántica dedicatoria en pleno programa en vivo. Foto | Canal RCN.

Tras su ruptura con José Rodríguez, todo parece indicar que Yaya Muñoz está en su mejor momento, pues así se lo han hecho saber los seguidores del programa del que hace parte, quienes le han manifestado que, desde que está soltera se le ha visto con un brillo y una energía muy especial.

¿Yaya Muñoz recibió romántico regalo tras ruptura con José Rodríguez?

En medio de su participación en el podcast 'Tamo En Vivo' en el que es panelista, la modelo y creadora de contenido fue sorprendida al recibir romántico regalo que no pasó desapercibido entre los demás panelistas y, por supuesto, en su público, quienes rápidamente empezaron a especular sobre quién podría ser la persona que tuvo este detalle.

De acuerdo con el videoclip que fue compartido por la cuenta de Instagram del programa, Muñoz recibió un ramo de rosas que vino acompañado de una romántica dedicatoria que ella misma leyó en vivo.

"No eres nada del otro mundo, eres lo mejor de este", escribió el misterioso hombre que además aprovechó para declararle su amor a la mujer y decirle lo mucho que le encanta.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz ante la declaración del misterioso hombre?

Frente al evidente interés por parte de esta persona por tener la posibilidad de estar con Yaya y conocerla, ella se mostró emocionada de ser protagonista de tan bonita sorpresa, además de responder en pleno programa a la dedicatoria: "Qué lindas, muchas gracias, me trajeron flores".

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz fue sorprendida con romántica sorpresa. Foto | Canal RCN.

Y aunque el mensaje al parecer sí tenía el nombre de la persona que envió el obsequio, ella prefirió no nombrarlo argumentando entre risas que en esta oportunidad prefiere ser más reservada con lo que pasa en su vida sentimental, y no cometer el mismo error que cometió cuando estaba con José.

¿Por qué terminaron Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Durante una entrevista que la presentadora concedió al programa Buen día Colombia, contó detalles de su pasada relación con su ahora expareja, y dio a conocer por qué no lograron seguir juntos como lo venían haciendo hasta hace algunos meses.

Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Yaya Muñoz a la romántica dedicatoria. Foto | Canal RCN.

"No nos entendíamos, lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality", señaló, dejando atrás de una vez por todas, cualquier tipo de especulación que se haya generado sobre el tema.

 

