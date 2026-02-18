La esposa del cantante de música popular Luis Alfonso se posicionó en el centro de la conversación digital luego de publicar en Instagram un video en el que mostró cómo es una mañana en su casa junto a sus hijos. La grabación generó comentarios entre sus seguidores.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Quién es la esposa del cantante Luis Alfonso?

La esposa del cantante es Luisa Fernanda Pulgarín Velásquez. Su historia con el intérprete de música popular comenzó hace aproximadamente nueve años, cuando se conocieron en una feria equina en Medellín.

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La pareja lleva alrededor de seis años de matrimonio. Aunque Luis Alfonso desarrolla su carrera artística en escenarios y giras, en diferentes entrevistas ha mencionado la importancia de cuidar y estar cerca de su familia.

Por su parte, Luisa Fernanda ha señalado en redes sociales que su prioridad es el hogar, pese a que también ha tenido intereses en el ámbito de la moda y otras actividades profesionales.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

¿Cuántos hijos tienen Luis Alfonso y Luisa Pulgarín?

El núcleo familiar de la pareja se encuentra conformado por tres hijos:

Jerónimo es el mayor y el cantante ha hablado de él en distintas ocasiones, resaltando su carácter.

es el mayor y el cantante ha hablado de él en distintas ocasiones, resaltando su carácter. Laura Es la hija mediana, descrita como protectora de su hermano mayor.

Es la hija mediana, descrita como protectora de su hermano mayor. El menor es Agustín, de aproximadamente cinco años, quien ha sido mencionado por su padre por su gusto por la música.

Luis Alfonso y Luisa Pulgarín tienen tres hijos / (Foto de Freepik)

En varias publicaciones, tanto el artista como su esposa han compartido momentos relacionados con la crianza y las actividades cotidianas de los niños.

¿Qué mostró la esposa de Luis Alfonso sobre su rutina con sus hijos?

En un video publicado en Instagram, Luisa mostró cómo son sus mañanas antes de enviar a sus hijos al colegio, pero fue una frase la que generó conversación en diferentes redes sociales.

En tono humorístico, dijo que los levantaba para que “en algún momento de su vida la mantengan”, comentario que varios seguidores calificaron como polémico.

Durante el clip también explicó cómo prepara el desayuno, utilizando moldes para dar forma a los alimentos y mostrando el resultado final. En este fragmento, algunos internautas destacaron su creatividad y energía en la rutina. Comentarios como “amo su humildad” y “me encanta esta familia” destacaron.

Además, habló de la maternidad como un proceso de aprendizaje constante y reconoció que corregir comportamientos y cumplir con las tareas diarias puede ser un reto.

Tras la difusión del video, los seguidores afirmaron que valoran que comparta situaciones cotidianas sin ocultar las dificultades, mientras otros señalaron que algunas de sus frases llaman la atención en redes sociales.