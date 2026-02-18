Gregorio Pernía mostró su bebé tras cumplir tres meses, ¿a quién se parece?

El actor Gregorio Pernía derritió de ternura a miles de fanáticos luego de mostrar a su bebé al cumplir tres meses de nacido.

¿Cómo lució el bebé de Gregorio Pernía a pocos meses de nacido?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió una fotografía en la que presumió a su pequeño luciendo un atuendo muy elegante y con la quiso aprovechar para festejarle sus tres meses.

Recordemos que su hijo menor es fruto de su matrimonio con Erika Rodríguez, a quien llamó por su mismo nombre: Gregorio.

El bebé nació el pasado 18 de noviembre, fecha en la que el actor y su familia se llenaron de alegría y amor.

"Hoy amanecimos elegantes porque estamos cumpliendo (3) tres meses de vida; tres meses de amor pleno, ya dejas de ser un recién nacido y empiezas a descubrir el mundo. Llegaste a recargar la vida de amor y de felicidad. Eres una muy bella motivación para todos. Te amamos", escribió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los tres meses del bebé de Gregorio Pernía?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de elogios al pequeño y muchos decidieron dar su opinión sobre a quién se parecía, donde algunos destacaron su gran parecido con el actor, otros señalaron que es igual a su madre, mientras que otros indicaron que siente que tiene diferentes cosas de cada uno de sus papás.

Asimismo, llenaron de halagos al actor felicitándolo por su pequeño y deseándole lo mejor en este proceso.

Por su parte, varias celebridades también reaccionaron al respecto, entre ellos las actrices Carmen Villalobos y Elianis Garrido, que agregaron emojis de enamorados.

Por ahora, el actor continúa compartiendo algunos detalles de lo que ha sido su vida con la llegada del pequeño, además de publicar otros contenido de humor, con otros hijos, su estilo de vida y sus proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores, que tanto les gusta verlo actuar y enseñar su sorprendente talento para la televisión con sus personajes.