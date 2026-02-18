Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gregorio Pernía mostró su bebé tras cumplir tres meses, ¿a quién se parece?

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor y le dedicó amorosas palabras.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Gregorio Pernía
Gregorio Pernía derritió de ternura con su bebé /Canal RCN

El actor Gregorio Pernía derritió de ternura a miles de fanáticos luego de mostrar a su bebé al cumplir tres meses de nacido.

Artículos relacionados

¿Cómo lució el bebé de Gregorio Pernía a pocos meses de nacido?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió una fotografía en la que presumió a su pequeño luciendo un atuendo muy elegante y con la quiso aprovechar para festejarle sus tres meses.

gregorio pernia con su hijo menor

Recordemos que su hijo menor es fruto de su matrimonio con Erika Rodríguez, a quien llamó por su mismo nombre: Gregorio.

El bebé nació el pasado 18 de noviembre, fecha en la que el actor y su familia se llenaron de alegría y amor.

"Hoy amanecimos elegantes porque estamos cumpliendo (3) tres meses de vida; tres meses de amor pleno, ya dejas de ser un recién nacido y empiezas a descubrir el mundo. Llegaste a recargar la vida de amor y de felicidad. Eres una muy bella motivación para todos. Te amamos", escribió.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los tres meses del bebé de Gregorio Pernía?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde llenaron de elogios al pequeño y muchos decidieron dar su opinión sobre a quién se parecía, donde algunos destacaron su gran parecido con el actor, otros señalaron que es igual a su madre, mientras que otros indicaron que siente que tiene diferentes cosas de cada uno de sus papás.

gregorio pernia parecido con su hijo

Asimismo, llenaron de halagos al actor felicitándolo por su pequeño y deseándole lo mejor en este proceso.

Por su parte, varias celebridades también reaccionaron al respecto, entre ellos las actrices Carmen Villalobos y Elianis Garrido, que agregaron emojis de enamorados.

Artículos relacionados

Por ahora, el actor continúa compartiendo algunos detalles de lo que ha sido su vida con la llegada del pequeño, además de publicar otros contenido de humor, con otros hijos, su estilo de vida y sus proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores, que tanto les gusta verlo actuar y enseñar su sorprendente talento para la televisión con sus personajes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara contó el angustiante motivo por el que no pudo llegar a ver a su hija Paola Jara

Paola Jara mostró su deseo de llorar porque no poder ver a su hija: esto le ocurrió

Paola Jara reveló las razones que no le han permitido estar con su hija y manifestó su gran deseo de llorar por no poder verla.

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro Talento nacional

Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro

Famosa exreina del carnaval de Barranquilla divide opiniones tras anunciar su compromiso con inesperada confesión.

Yaya Muñoz posa sonriente a la cámara. Yaya Muñoz

Hombre le declaró su amor a Yaya Muñoz en pleno programa en vivo, ¿nuevo romance?

En medio del programa 'Tamo en Vivo', Yaya Muñoz fue sorprendida con romántica sorpresa y dedicatoria.

Lo más superlike

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos

Juan Carlos Arango llamó la atención al hablar del hábito que le costará dejar al ingresar a La casa de los famosos

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

Río aparece en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro J Balvin

Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador