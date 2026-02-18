Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo sorprendió a su hija con desayuno "muy colombiano"

Maleja Restrepo madrugó para sorprender a su hija Guadalupe con su desayuno favorito en su cumpleaños.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maleja Restrepo se levantó temprano para preparar el desayuno favorito de Guadalupe.
Maleja Restrepo se levantó temprano para preparar el desayuno favorito de Guadalupe. Foto Canal RCN

Maleja Restrepo compartió con sus seguidores cómo sorprendió a su hija Guadalupe en la mañana de su cumpleaños, pues desde muy temprano, antes de que el resto de la casa despertara por completo, la actriz decidió ponerse manos a la obra para preparar personalmente el desayuno favorito de su hija mayor.

A través de sus historias en Instagram, Maleja dejó ver cada paso del proceso, pero también abrió su corazón y confesó que cada año, cuando llega el cumpleaños de sus hijas, la invade una mezcla intensa de felicidad y nostalgia.

¿Por qué un desayuno como el de Maleja Restrepo puede ser el mejor regalo?

Para muchas familias, los cumpleaños comienzan con globos o regalos envueltos en papel brillante, sin embargo, en esta ocasión, el regalo principal fue algo mucho más cercano y significativo, un desayuno preparado con dedicación.

Maleja explicó que conoce perfectamente los gustos de Guadalupe y que quiso iniciar su día especial con ese sabor que la hace sentir en casa.

El menú fue sencillo, pero cargado de tradición, una arepa de maíz blanco hecha completamente a mano, desde la mezcla hasta la cocción, acompañada de huevos revueltos y aguacate fresco.

Este tipo de desayuno, tan representativo de la cocina colombiana, se ha convertido en uno de los preferidos de su hija. Más que un plato, representa memoria, identidad y vínculo familiar.

¿Qué significa para Maleja Restrepo ver crecer a Guadalupe?

Durante las publicaciones, la también presentadora habló con honestidad sobre lo rápido que pasa el tiempo y recordó etapas anteriores de su hija y reconoció que cada año que cumple la llena de orgullo, pero también de esa nostalgia inevitable que acompaña el crecimiento de los hijos.

Maleja Restrepo rindió un pequeño homenaje.
Maleja madrugó para preparar un desayuno muy colombiano a Guadalupe. (Foto Canal RCN)

Ser testigo de cómo Guadalupe construye su personalidad y sus propios sueños es, según expresó, uno de los mayores regalos de su vida.

Y Maleja se definió como esa mamá que vive intensamente cada cumpleaños, que celebra, pero también reflexiona, pues para ella, cada aniversario es un recordatorio del privilegio de acompañar el proceso de sus hijas.

¿Cómo convirtió Maleja Restrepo un momento cotidiano en algo inolvidable?

Lejos de grandes producciones o celebraciones ostentosas, el día comenzó con un gesto auténtico, al compartirlo con sus seguidores, Maleja mostró que los momentos más valiosos no siempre requieren escenarios elaborados.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía tienen dos hijas.
Maleja Restrepo y Tatán Mejía tienen dos hijas: Guadalupe y Macarena. (Foto Canal RCN)

Así, un desayuno muy colombiano se convirtió en el símbolo perfecto de una celebración que, más allá de las velas y los regalos, estuvo envuelta en cariño genuino.

